U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je uzavřená

  15:13
Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Podle prvotních informací utrpěli vážné zranění dva lidé z osobního auta. Silnice, která je hlavním tahem na jih republiky, je zavřená, policie odklání dopravu, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Nehoda byla hlášená ve 14:00. „Došlo k čelnímu střetu nákladního a osobního vozidla, podle prvotního šetření by měly být dvě zraněné osoby v osobním vozidle s vážnějším zraněním, vrtulník by je měl transportovat do pražských nemocnic, řidič nákladního auta je bez zranění,“ řekla Schneeweissová.

Na místě je podle ní šest policejních hlídek, hasiči a záchranáři.

