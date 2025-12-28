U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je uzavřená

Nehoda byla hlášená ve 14:00. „Došlo k čelnímu střetu nákladního a osobního vozidla, podle prvotního šetření by měly být dvě zraněné osoby v osobním vozidle s vážnějším zraněním, vrtulník by je měl transportovat do pražských nemocnic, řidič nákladního auta je bez zranění,“ řekla Schneeweissová.
Na místě je podle ní šest policejních hlídek, hasiči a záchranáři.
