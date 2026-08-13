„Jeden pacient bohužel po dopravní nehodě utrpěl natolik závažná zranění, že na místě zemřel,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.
Nehoda na 44. kilometru byla oznámená před 17:00. „Střetla se tři auta a mělo by tam být více zraněných osob, zřejmě i zaklíněné,“ řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle ní se jednalo o dodávku a dvě osobní auta. Na místě jsou kriminalisté a dron, dálnice bude kvůli vyšetřování zřejmě uzavřená delší dobu, dodala mluvčí.
„V péči jsme měli středně těžce zraněného pacienta, kterého jsme po ošetření transportovali letecky do liberecké nemocnice a tři lehce zraněné jsme vezli k dalšímu vyšetření do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ potvrdila Nováková.