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Srážka tří aut na D10. Jeden z vážně zraněných na místě zemřel

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  19:01

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Dálnici D10 u Mladé Boleslavi uzavřela nehoda tří vozidel. (13. srpna 2026) | foto: iDNES.cz

Dálnici D10 u Mladé Boleslavi ve směru na Prahu uzavřela ve čtvrtek odpoledne vážná nehoda tří aut. Jeden člověk po srážce zemřel, další lidé jsou zranění. Dálnice bude podle policie uzavřená zřejmě delší dobu.

„Jeden pacient bohužel po dopravní nehodě utrpěl natolik závažná zranění, že na místě zemřel,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Dálnici D10 u Mladé Boleslavi uzavřela nehoda tří vozidel. (13. srpna 2026)

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Nehoda na 44. kilometru byla oznámená před 17:00. „Střetla se tři auta a mělo by tam být více zraněných osob, zřejmě i zaklíněné,“ řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle ní se jednalo o dodávku a dvě osobní auta. Na místě jsou kriminalisté a dron, dálnice bude kvůli vyšetřování zřejmě uzavřená delší dobu, dodala mluvčí.

„V péči jsme měli středně těžce zraněného pacienta, kterého jsme po ošetření transportovali letecky do liberecké nemocnice a tři lehce zraněné jsme vezli k dalšímu vyšetření do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ potvrdila Nováková.

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