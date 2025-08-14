Po čelním střetu vozidel na Kladensku zemřel řidič dodávky

Autor: ,
  21:25
Při nehodě nákladního auta a dodávky v katastru obce Hořešovičky na Kladensku ve čtvrtek večer zemřel řidič dodávky. Řidič nákladního vozidla neutrpěl žádná zranění. Silnice I/7 je nyní kvůli zásahu složek IZS stále uzavřená, řekla krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda byla nahlášena v 19:41. „Jedno z aut přejelo do protisměru a došlo k čelnímu střetu, řidič dodávky bohužel utrpěl natolik vážná zranění, že jim na místě podlehl,“ řekla mluvčí Schneeweissová.

„Druhý řidič nákladního vozidla při nehodě neutrpěl žádná zranění a není v péči záchranné služby,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

„U řidiče nákladního vozidla provedli policisté dechovou zkoušku, která vyšla negativně. U řidiče dodávky kriminalisté nařídili soudní pitvu a i odběr krve,“ dodala policejní mluvčí Schneeweissová. Oba účastníci nehody jsou cizinci.

Průběh nehody a míru zavinění obou řidičů bude policie zjišťovat. Na místě stále zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice I/7 je zcela uzavřena až do konce zásahu složek.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Po čelním střetu vozidel na Kladensku zemřel řidič dodávky

Při nehodě nákladního auta a dodávky v katastru obce Hořešovičky na Kladensku ve čtvrtek večer zemřel řidič dodávky. Řidič nákladního vozidla neutrpěl žádná zranění. Silnice I/7 je nyní kvůli zásahu...

14. srpna 2025  21:25

Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.

14. srpna 2025  19:16

Lachtan Gaston, slon Kadíra. Zvířecí dramata z povodní změnila pražskou zoo

Přímo tragicky se srpnové povodně v roce 2002 podepsala na pražské zoo. Během tří dnů, kdy se zvedala hladina Vltavy vysoko nad očekávanou mez, zaměstnanci stihli provést pravděpodobně největší a...

14. srpna 2025

Operovat, nebo jen pozorovat? Novinka odhalí rizikovost mozkové výdutě

Odborníci z celé České republiky spustili projekt, který může v budoucnu zachraňovat životy pacientů s mozkovou výdutí. Novinka nazvaná Meditech spojuje nejen lékaře, ale i inženýry, fyziky a...

14. srpna 2025  14:19

Zlodějka v bílém. Peněženku ukradenou z nákupního vozíku si schovala do výstřihu

Pražští policisté pátrají po zlodějce, která během dvou červencových dnů ukradla tašku s cennostmi a peněženku z nákupního vozíku. Tašku odcizila muži z opěradla židle na zahrádce restaurace, kde...

14. srpna 2025  13:53

Ojediněle dochovaná oblast. Vilová čtvrť Cibulky bude památkovou zónou

Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní Prahy 5 a ve kterém s ochranou a jejími...

14. srpna 2025  12:10

VIDEO: Útočník u metra Luka bodl muže do zad a utekl. Poznáte ho?

Policisté od června pátrají po útočníkovi, který u stanice metra Luka v pražských Stodůlkách napadl a bodl neznámým předmětem do zad jiného muže. Incidentu zřejmě předcházela výměna několika ostrých...

14. srpna 2025  11:21

V Praze možná někdo zapaluje obchody, po dnešním požáru zadrželi podezřelého

V ulici Na Můstku nedaleko Václavského náměstí v Praze dnes hořelo v jedné z prodejen. Obchod se podle prvotních informací pokusil někdo zapálit. Podezřelého policisté zadrželi, oznámila mluvčí...

14. srpna 2025  10:35

Test iDNES.cz: „Pán vypadat starší.“ Nezletilý v Kolíně nakoupil alkohol i tabák

Řídí se poctivě zákonem, nebo jím opovrhují? Redakce iDNES.cz navštívila v rámci testu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým tři obchody v Kolíně. Roli figuranta sehrál...

14. srpna 2025  9:33

Mezi Florencí a Černým Mostem nejezdilo metro, na vině byla technická závada

Mezi stanicemi Florenc a Černý Most na lince B ve čtvrtek ráno asi dvě hodiny nejezdilo metro. Po 06:30 byl provoz obnoven, informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Podle ní byla příčinou...

14. srpna 2025  6:14,  aktualizováno  7:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Richterová v Hřibově náruči. Piráti se před volbami chlubí novou zastávkou

Jak prodat rozšířený tramvajový ostrůvek v předvolební kampani? Pomocí krásné ženy v náruči silného muže! Nebo poslankyně v náruči předsedy strany. Piráti na sociálních sítích vsadili na video, které...

14. srpna 2025

Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské

Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede...

13. srpna 2025  18:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.