Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

K nehodě došlo v ulici Průmyslová, směrem k ulici Poděbradská.
„Jde o dopravní nehodu tří motorových vozidel, kdy jedno z vozidel začalo po nárazu hořet. Podle svědků pravděpodobný viník i s osádkou ještě před příjezdem policie z vozidla utekl,“ uvedl redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Dodal, že po útěkářích policie pátrá. Podle informací serveru Novinky.cz posádku tvořili muž, žena a pes.
Okolnosti dopravní nehody jsou protředkem šetření. Mluvčí dodal, že řidiči, kteří byli na místě, nebyli pod vlivem alkoholu. Místo je podle mluvčího průjezdné s drobnými komplikacemi.
Podle mluvčí pražských hasičů Miroslava Řezáče se nehoda obešla bez zranění. Hasiči auto, které vzplanulo, uhasili. „Proběhlo odklizení dopravní nehody z hlavní komunikace a na místě probíhá vyšetřování příčiny požáru,“ doplnil Řezáč.
Přibližné místo nehody
