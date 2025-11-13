Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Autor:
  20:37
V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků nehody. Řidiči místem projedou jen s drobnými komplikacemi, uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

K nehodě došlo v ulici Průmyslová, směrem k ulici Poděbradská.

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
9 fotografií

„Jde o dopravní nehodu tří motorových vozidel, kdy jedno z vozidel začalo po nárazu hořet. Podle svědků pravděpodobný viník i s osádkou ještě před příjezdem policie z vozidla utekl,“ uvedl redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Dodal, že po útěkářích policie pátrá. Podle informací serveru Novinky.cz posádku tvořili muž, žena a pes.

Okolnosti dopravní nehody jsou protředkem šetření. Mluvčí dodal, že řidiči, kteří byli na místě, nebyli pod vlivem alkoholu. Místo je podle mluvčího průjezdné s drobnými komplikacemi.

Podle mluvčí pražských hasičů Miroslava Řezáče se nehoda obešla bez zranění. Hasiči auto, které vzplanulo, uhasili. „Proběhlo odklizení dopravní nehody z hlavní komunikace a na místě probíhá vyšetřování příčiny požáru,“ doplnil Řezáč.

Přibližné místo nehody

Přibližné místo nehody

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13....

V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků...

13. listopadu 2025  20:37

Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve...

13. listopadu 2025  18:03

Odstranili sochu, která u Stavovského divadla budila rozpaky. Vytvořila ji žačka Dalího

Sochařka Anna Chromy u svého díla Plášť svědomí. To od roku 2000 stálo u...

Praha 1 nechala ve středu odstranit sochu nazývanou Il Commendatore či Plášť svědomí, která stála v Železné ulici před vchodem do Stavovského divadla. Informovala o tom mluvčí městské části Karolína...

13. listopadu 2025  15:50

Obřady i mistři z celého světa, pražskou Fortuna Arénu ovládne čajový veletrh

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2025 se ve Slavia Muzeu a konferenčních prostorech...

V pražské Fortuna Aréně už brzy zavoní čajové lístky z celého světa. Ve dnech 15. a 16. listopadu 2025 se ve Slavia Muzeu a konferenčních prostorech stadionu SK Slavia Praha uskuteční EURO TEA EXPO....

13. listopadu 2025  15:11

Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Soubor Parnas Ensemble

Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů,...

13. listopadu 2025  14:05

Popelářské auto srazilo ženu v areálu domova seniorů, podlehla zraněním

Popelářské auto v domově pro seniory na Kolínsku srazilo ženu, podlehla...

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek dopoledne v Doubravčicích na Kolínsku. Při střetu s popelářským autem tam v areálu domova pro seniory zemřela starší žena. „Okolnosti nehody prověřují...

13. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  13:39

Na platy učitelů chybí školám peníze, městské části je dorovnávají ze svých rezerv

ilustrační snímek

Městským částem chybí peníze na platy některých učitelů, protože je stát dosud neposlal. Jedná se o pedagogy, kteří pracují v nově otevřených školách a školkách nebo v zařízeních, jejichž kapacita se...

13. listopadu 2025  12:05

Jaký otec, takový syn. Policie dopadla dvojici zlodějů, kradli kola i plachetnici

Policie dopadla dvojici zlodějů, kradli kola i plachetnici.

Policie dopadla otce a syna, kteří podle vyšetřovatelů stáli za sérií desítek vloupání do garáží a sklepních kójí v Praze a Středočeském kraji. Dvojice odcizila především drahá jízdní kola, nářadí a...

13. listopadu 2025  10:31

Kamarádí se s Bronnym, finty okoukal od Luky. Rice zářil i proti Albě: Týmu věřím

Sir’Jabari RIce z Nymburku během utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Na tribuně měl největší fanynku, svou maminku. Ačkoliv oba smutnili po porážce s Albou Berlín v Lize mistrů (75:88), nymburský tahoun Sir’Jabari Rice si rozhodně neudělal ostudu. Bodové maximum v...

12. listopadu 2025  22:15

Nymburk dotahoval marně, v Lize mistrů ani napodruhé nevyzrál na německou sílu

Ondřej Sehnal z Nymburku spěchá do útoku v utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Kdykoliv se zdálo, že nymburští basketbalisté mohou stáhnout ztrátu a zápas zdramatizovat, soupeři z Alby Berlín ukázali kvalitu. Čeští šampioni tak v Lize mistrů ani ve druhém utkání na německý...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  22:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného...

12. listopadu 2025  18:55

Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje nabraly až půlhodinové zpoždění

Namrzlé trolejové vedení způsobilo kolaps tramvajové dopravy v Praze.

V centru Prahy ve středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká...

12. listopadu 2025  17:46,  aktualizováno  18:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.