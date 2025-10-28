Při srážce u Slaného se zranili nezletilí, auta havarovala také na Mělnicku

Středočeské záchranné složky vyjížděly v úterý dopoledne ke dvěma dopravním nehodám. U Tuřan na Kladensku se srazila tři vozidla. Lehce se zranili čtyři lidé, z toho dva nezletilí. Zraněné si vyžádala také nehoda u Dolních Beřkovic na Mělnicku.
U Dolních Beřkovic na Mělnicku se srazila dvě osobní auta. (28. října 2025) | foto: HZS Středočeského kraje

Nehoda tří aut na silnici I/16 u Tuřan byla hlášená v 11:16. „Ke srážce tří vozidel došlo na silnici mezi Tuřany a Slaným u odbočky na Studeněves,“ řekl krajský policejní mluvčí Pavel Truxa. Dechová zkouška podle něj alkohol u řidičů neprokázala.

Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta transportovali záchranáři nezletilé zraněné na dětské oddělení kladenské nemocnice, dospělé do nemocnic v Kladně a ve Slaném.

Dva zraněné si dopoledne kolem 10:30 vyžádala i nehoda dvou osobních aut u Dolních Beřkovic na Mělnicku. Jednoho člověka se středně těžkým zraněním po ní záchranáři transportovali do vinohradské nemocnice, druhého s lehčím zraněním do mělnické nemocnice, řekl Hylebrant.

