„Naším cílem není rozdávání pokut. Cyklisté a jezdci na koloběžkách se stali neodmyslitelnou součástí pražské dopravy a měli by dodržovat pravidla silničního provozu stejně jako všichni ostatní účastníci,“ komentovali strážníci další kontrolní akci.
Do pravidelných kontrol se tentokrát zapojily hlídky všech městských obvodů, kontroly se konaly v nahodilých časech během dne, i večer.
Například cizinec na koloběžce uznal, že jízdou po chodníku pochybil. Strážníci mu vysvětlili, že je lepší jet po silnici a přidali pár rad. Nakonec přestupek vyřešili domluvou a popřáli mu hezký pobyt v Praze.
Výsledky kontrol
Duben
Květen
Opačně reagoval cyklista na náměstí Míru, který to ze silnice střihl přes část přechodu rovnou na chodník.
„To nemáte nic lepšího na práci?“ divil se podrážděně. „No mám, zrovna chytat cyklisty,“ odpovídá pohotově strážník. Cyklista ještě chvíli diskutuje, nakonec odejde s pokutovým blokem.
Další cyklista chybu uznává a slibuje, že kolo po chodníku povede. Strážník je na něj hodný a přestupek řeší domluvou.
V průběhu čtyř dnů strážníci odhalili 512 přestupků (247 jich spáchali cyklisté, 265 koloběžkáři), za které uložili 41 pokut ve výši 18 tisíc korun, 15 případů oznámili správním orgánům a ostatní prohřešky vyřešili domluvou.
„Co se týká nejčastějších přestupků – ty se stále opakují, jedná se o jízdu po chodníku, nerespektování dopravního značení a jízdu v protisměru,“ shrnují strážníci akci.