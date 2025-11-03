Začalo omezení vlaků z Prahy na Benešov. Hrozí kolaps dopravy, varuje Ropid

Důvodem je omezení provozu na železničním koridoru Praha-Benešov, kvůli kterému by se cestující z vlaků mohli přesunout do aut. Ropid i České dráhy doporučují, aby lidé namísto auty jeli autobusy hromadné dopravy včetně mimořádně zavedené linky XS9.
Železniční dopravu na trase Praha-Benešov omezí v pracovní dny do 14. listopadu výstavba Pražského okruhu u Říčan. Kvůli budování přeložky tratě budou vlaky úsekem projíždět sníženou rychlostí po jedné koleji a zhruba polovina spojů linky S9 z Prahy bude zkrácená do Uhříněvsi.
Kvůli stavbě Pražského okruhu hrozí kolaps dopravy. Omezí vlaky do Benešova
Náhradní autobusová linka XS9 pojede mezi Říčany, Kolovraty, Uhříněvsí a stanicí metra Háje. Dopravě vypomůžou také některé rychlíky, které budou mimořádně zastavovat ve Strančicích, Kolovratech nebo Říčanech. Informace k výluce jsou na webu.
Pro zachování provozu vlaků po dobu stavby Pražského okruhu vybudují stavbaři mezi Uhříněvsí a Říčany 300 metrů dlouhou dočasnou přeložku železničního koridoru. Důvodem pro omezení v následujících dvou týdnech je napojování trati na přeložku, která se bude podle Správy železnic využívat do července příštího roku.
Poté se provoz vrátí na původní trať. Stavba části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1, kterou napojí na D11, začala loni v prosinci. Otevřít se má v roce 2027.