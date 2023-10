Prahu čekají dopravní omezení, opravy poničeného asfaltu zúží magistrálu

Experti upozorňují, že povrch komunikace v ulici 5. května v úseku od Nuselského mostu okolo Kongresové ulice až po most přes Táborskou ulici je 12 let starý a vykazuje četné trhliny. Navíc ani nesplňuje protihlukové parametry. Dělníci proto v obou směrech vymění nízkohlučný kryt vozovky a další asfaltové vrstvy. V dopravní špičce musí řidiči počítat se zdržením 10 až 30 minut.

„Součástí bude kromě výměny povrchu vozovky také oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí,“ vysvětlila Iveta Štočková, mluvčí společnosti EUROVIA CS, která se bude opravám věnovat. Během první etapy od 1. do 3. listopadu stavbaři demontují betonová svodidla z přejezdů středního dělicího pásu a opraví přejezdy.

Zelené i přehledné

Od 4. listopadu do 15. prosince firma zrenovuje vozovku ve směru z centra na dálnici D1. Týden před Vánocemi 16. a 17. prosince dělníci odstraní dopravní omezení. Na magistrálu se stavební čety opět vrátí na jaře příštího roku, kdy opraví vozovku ve směru do centra k Nuselskému mostu.

„V rámci prací dojde také k úpravě zdejší vegetace, zejména keřů, aby při průjezdu a parkování v tomto úseku neomezovaly a neohrožovaly řidiče,“ řekla k tomu Iveta Štočková.

S opravami se řidiči setkají i na dalších komunikacích, Technická správa komunikací (TSK) například do 19. prosince renovuje nájezdové rampy z Povltavské ulice ve směru na most Barikádníků a dále do centra. Dochází přitom k záboru pravého jízdního pruhu. Do 26. listopadu TSK plánuje i rekonstrukci křižovatky Čimická a K Pazderkám a navazující vozovky k Čimické ulici. Upravené bude jihovýchodní nároží chodníku a ostrůvku, kdy stavební úpravy nahradí dosavadní montované plastové obruby.

Do 13. listopadu TSK opravuje také mostní závěry, které jsou v havarijním stavu, a to na mostku přes Hostavický potok na Štěrboholské radiále. Pracuje se především večer a v noci. V průběhu dne je provoz veden přes speciální přejezdy ve dvou jízdních pruzích tak, aby doprava na důležité spojnice nebyla zásadně omezována.

Kromě výměny povrchu vozovky opravíme trhliny v podkladní vrstvě. Eva Štočková mluvčí Eurovia CS

Plánovaná podzimní omezení se významnou měrou dotknou také cestujících městskou hromadnou dopravou. Od zítřka až do 6. prosince nepojedou tramvaje mezi Výstavištěm a Nádražím Holešovice. Zásah se dotkne linek 6, 12, 14, 17 a nočních 93 a 94.

Na problémy se musí připravit také pasažéři v centru města, a to od 30. října do 9. listopadu. Dopravní podnik (DPP) v tomto termínu plánuje kvůli opravě trati výluku tramvají mezi Lazarskou a Jindřišskou. V této oblasti DPP doporučuje cestujícím využít linek metra. Náhradní zastávky vzniknou v Dlážděné u křižovatky se Senovážným náměstím. Nově po dobu omezení provozu stanice Lazarská bude fungovat ve Spálené ulici.