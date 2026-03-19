Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

  13:46
Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi, kde loni projelo za 24 hodin průměrně 106 976 aut, o třetinu více než v roce 2020.
Dálnice D1 | foto: MF DNES

Data rovněž ukazují, že nové úseky dálnice D35 nebo obchvaty měst jako Jaroměř či Otrokovice výrazně odvádějí ze sídel tranzitní dopravu.

Vyplývá to z předběžných výsledků celostátního sčítání dopravy, o kterých dnes informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na dálnici D1 vzrostl provoz po celé její délce. Například mezi Modleticemi a Všechromy ve Středočeském kraji projelo loni denně v průměru 102 884 vozidel, což je proti minulému sčítání o 28 procent více.

Na úseku mezi exity Brno-centrum a Brno-jih byl nárůst asi pětinový, denní průměr činil 91 935 aut, z toho téměř 18 000 tvořila nákladní doprava. O více než třetinu přibylo od posledního sčítání aut mezi Jihlavou a Velkým Beranovem.

Na Pražském okruhu mezi Ořechem a Jinočany projelo loni denně v průměru 85 596 vozidel, což je nárůst téměř o 17 procent. Podle ŘSD to potvrzuje potřebu dostavby okruhu i rozšíření některých jeho částí.

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

