Data rovněž ukazují, že nové úseky dálnice D35 nebo obchvaty měst jako Jaroměř či Otrokovice výrazně odvádějí ze sídel tranzitní dopravu.
Vyplývá to z předběžných výsledků celostátního sčítání dopravy, o kterých dnes informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Na dálnici D1 vzrostl provoz po celé její délce. Například mezi Modleticemi a Všechromy ve Středočeském kraji projelo loni denně v průměru 102 884 vozidel, což je proti minulému sčítání o 28 procent více.
Na úseku mezi exity Brno-centrum a Brno-jih byl nárůst asi pětinový, denní průměr činil 91 935 aut, z toho téměř 18 000 tvořila nákladní doprava. O více než třetinu přibylo od posledního sčítání aut mezi Jihlavou a Velkým Beranovem.
Na Pražském okruhu mezi Ořechem a Jinočany projelo loni denně v průměru 85 596 vozidel, což je nárůst téměř o 17 procent. Podle ŘSD to potvrzuje potřebu dostavby okruhu i rozšíření některých jeho částí.