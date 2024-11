Omezení na každém příjezdu. Řidiče čekají kolony nejen na Jižní spojce

Počínaje pondělkem se zúží Jižní spojka v sousedství s ulicí Za Obecním úřadem u sjezdu na Krč (ve směru k Barrandovskému mostu). Uzavřené budou levé jízdní pruhy v obou směrech, takže místo tří budou mít řidiči k dispozici jen dva.

„V těsné blízkosti revizní šachty do kanalizační stoky, která odvádí dešťovou vodu z této části komunikace, se objevila rozsáhlá dutina,“ zdůvodňuje neplánovanou uzavírku mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Dutinu silničáři našli při kontrole komunikací po zářijových vydatných deštích.

Podle Liškové vážně ohrožuje stabilitu okolní vozovky a může vést k dalšímu narušení odvodnění komunikace. „Předpokládáme, že oprava bude trvat do konce listopadu. Termín ale může být ovlivněn rozsahem poškození, které zjistíme až po odkrytí místa, a případnými nečekanými komplikacemi,“ varuje Lišková.

Pražský okruh je opravený

Na Jižní spojce se přitom tvoří kolony po většinu letošního roku, a to kvůli opravě Barrandovského mostu, která sice měla skončit na začátku září, ale protáhla se až do konce roku. Nyní už se však blíží do finále. Minulý týden dělníci dokončili poslední betonáže. Zbývá tak ještě například položit vozovku, dodělat římsy a svodidla a na závěr provést zátěžovou zkoušku.

Až do poloviny listopadu nicméně zůstává zúžená také ulice K Barrandovu ve směru od Pražského okruhu, kde je v místech sjezdu na Slivenec pouze jeden jízdní pruh místo dvou. Jedna pozitivní změna ale dopravu na jihu metropole přece jen čeká. Po více než čtvrt roce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo opravu Pražské okruhu.

Tříkilometrový úsek mezi sjezdem na Barrandov a Lochkovským tunelem původně ŘSD chtělo začít rekonstruovat až po dokončení Barrandovského mostu, vzhledem ke zpoždění se ale státní silničáři rozhodli nečekat. Další zima by totiž vozovku údajně ještě více poškodila.

„Finišujeme s dopravním značením a instalujeme poslední metry svodidel. Zprovoznění proběhne v několika etapách od pátečního večera, v průběhu soboty by se v místě mělo jezdit zcela bez omezení,“ říká Ondřej Šuch, mluvčí společnosti Skanska, která okruh opravila.

Stavbaři se na tento konkrétní úsek opět vrátí na jaře příštího roku a od dubna do začátku letních prázdnin budou opravovat ještě i druhý jízdní pás ve směru k dálnici D1.

Ničivé deště

Intenzivní deště, které na mnoha místech v Česku způsobily ničivé povodně, nepoškodily pouze Jižní spojku, ale například také Libereckou ulici, která je jedním z hlavních severních tahů z města a do něj. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zde nejdřív 13. září zahájily opravu vodovodu. Kvůli ní vedl ve směru z centra pouze jediný jízdní pruh. Během prací ale technici zjistili, že je rovnou potřeba opravit i kanalizaci.

„Stoka byla již dříve ve špatném stavu a havárie vodovodního řadu způsobila její rozsáhlou netěsnost, kvůli které by hrozilo podmáčení komunikace,“ vysvětluje mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Její oprava by měla trvat až do konce listopadu. Jediným pozitivem je, že řidiči budou mít v dotčeném úseku mezi Bulovkou a křížením Liberecké s Levínskou k dispozici dva pruhy v každém směru.

Ani to ale není všechno. Dalším omezeným tahem je Chlumecká ulice, kterou bude TSK opravovat od pondělí až do 8. prosince. Pro řidiče to bude znamenat zúžení na dva pruhy v každém směru, přičemž jeden vždy povede v protisměru.

„Vozidla jedoucí ven z Prahy v jízdním pruhu převedeném do protisměru nebudou moci odbočit do centra Černého Mostu ani na Jižní spojku směrem na Štěrboholy. Směr jízdy bude omezen na Horní Počernice a Pražský okruh směrem na Novopackou,“ upozorňuje Lišková.