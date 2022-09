Zelená vlna už je přežitek. Semafor v Praze pustí spíš vůz MHD než auto

Každý řidič, který se vydá Evropskou ulicí, by byl jistě nejradši, kdyby ho cestou provázela takzvaná zelená vlna. Tedy aby mu na všech semaforech po cestě svítila zelená a on tak plynule projel celou dlouhou ulicí. To se ale povede jen stěží. Když odmyslíme hustou dopravu a časté kolony, které zde vznikají, nemusejí totiž svítit zelené za sebou, ani když je provoz klidný.