Na Pražském okruhu začne demolice mostu přes Chlumeckou ulici

Most přes Chlumeckou ulici v městské části Praha 20, který byl do provozu uveden v roce 1984, je ve špatném stavu. Na místě původního mostu vznikne nový s třemi jízdními pruhy. V provozu má být ve třetím čtvrtletí roku 2022.

„Konstrukčně jde v každém jízdním pásu o jeden most. To umožňuje práce rozdělit, tedy dopravu převést vždy na jeden most ve výrazně užších pruzích dva plus dva, odstranit druhý most a postavit nový,“ uvedl Michal Blahovič ze stavební firmy.

Při víkendových demoličních pracích bude přerušena doprava Chlumeckou ulicí ve směru do centra. Směrem do Horních Počernic bude zaveden obousměrný provoz. Další víkend se uzavírka prohodí. Při stavbě budou rovněž upraveny zdejší rampy mimoúrovňové křižovatky, vystavěna nová protihluková stěna. Práce vyjdou na 168,5 milionu korun.

Nový most bude mít v každém směru dva jízdní pruhy, kdy každý bude 3,75 metru široký. Rozšíření mostu na tři pruhy v každém směru bude možné po dokončení úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi. Kdy bude v této části okruh dokončen, není zatím jasné.



Řidiči budou muset od soboty 24. dubna zpomalit na vytížené pražské Štěrboholské radiále. Technická správa komunikací zahájí opravu úseku mezi čerpacími stanicemi pohonných hmot MOL k mimoúrovňové křižovatce v Běchovicích. Práce by měly skončit letos 4. července.