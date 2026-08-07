Koncert Marka Ztraceného v pátek 7. srpna
Koncert Marka Ztraceného na Letné začíná v pátek 7. srpna ve 20:00, dopravní opatření ale odstartují mnohem dřív. Už v 16 hodin vyšle dopravní podnik do ulic speciální polookružní tramvajovou linku. Policisté budou z Letné odklánět osobní automobilovou dopravu.
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„Budeme upozorňovat všechny řidiče, aby do toho místa nejezdili automobily a využívali městskou hromadnou dopravu, a to z toho důvodu, že na místě se většinou tvoří dlouhé kolony,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
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MHD v pátek
Dopravní obsluhu v okolí Letenské pláně bude odpoledne zajišťovat tramvaj linky 44. Vozy pojedou polookružně, tedy pouze v jednom směru, a to na trase Špejchar – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Korunovační – Sparta. Jezdit budou každých pět minut, a to až do 19. hodiny.
Koncert Marka Ztraceného
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Po skončení koncertu bude posílena linka metra A. „Návštěvníkům koncertu doporučujeme využít stanici metra Hradčanská, která je v docházkové vzdálenosti,“ uvedl dopravní podnik. Na lince C z Holešovic do Kačerova budou zkrácené intervaly.
„Kromě toho bude mít DPP připraveno osm záložních tramvajových souprav pro případné posílení přepravní kapacity pravidelných tramvajových spojů,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
Metro Hradčanská a vlak Praha-Dejvice (zelená), metro Vltavská a vlak Praha-Bubny (červená), zastávky tramvají Sparta (modrá), místo koncertu (žlutá)
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Průvod Prague Pride v sobotu 8. srpna
V Praze se také už od pondělí koná Prague Pride Festival, který vyvrcholí v sobotu 8. srpna setkáním na Václavském náměstí a následným průvodem. Oproti minulým ročníkům je trasa letos změněná, nevede na Letnou, ale na ostrov Štvanice.
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Z Václavského náměstí půjde průvod v poledne ulicemi Na Příkopě a Celetná na Staroměstské náměstí, dále Pařížskou až k Vltavě a po nábřeží a přes Stárkovu ulici na Těšnov. „Na Těšnově bude průvod procházet tramvajovým tunelem,“ uvádějí pořadatelé. Cílem je ostrov Štvanice.
Pořadatelé upozorňují, že kdo chce přijít na Štvanici jinudy, měl by se vyhnout přebíhání přes magistrálu na Hlávkově mostě. Most je sice kvůli opravám částečně uzavřený, ale auta po něm stále jezdí.
Neprůjezdné centrum v sobotu
Kvůli průvodu bude omezen průjezd aut. Policie plánuje rozsáhlé dopravní opatření od 12. do 17. hodiny.
Zcela neprůjezdné bude centrum od Václavského náměstí přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až za Štvanici. „Z důvodu omezení provozu na Čechově mostě, Štefánikově mostě, Hlávkově mostě až ke Štvanické lávce je potřeba počítat s omezením provozu na obou březích Vltavy,“ informovala policie.
Lidem radí používat výhradně MHD, pokud to jen trochu jde. Kdo přijede do metropole autem, měl by ideálně zaparkovat na záchytném parkovišti mimo centrum a pokračovat metrem.
MHD v sobotu
Změny kvůli průvodu se dotknou i několika linek MHD.
Víkendové akce a vedro
- Mezi 13:30 a 15:30 bude změněné vedení tramvajových linek 2 a 17. „Linka 2 bude v uvedeném čase zkrácena a ukončena v oblasti Špejchar, linka 17 bude ze zastávky Staroměstská vedena přes zastávku Malostranská (u stanice metra) a do zastávky Čechův most, dále po své původní trase,“ upřesnil mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
- Historické tramvaje s čísly 41 a 42 pojedou také jinudy, a sice přes Malostranskou na nábřeží E. Beneše.
- Od 12 do zhruba 15:30 bude omezena autobusová linka 194. Pojede pouze v polookružní trase Nemocnice pod Petřínem – Staroměstská – Nemocnice pod Petřínem, jak informoval server Metro.cz. Mluvčí doplnil, že mezi Staroměstskou a Florencem bude provoz této linky dočasně zcela přerušen.
- Autobusová linka 207 pojede během akce odklonem přes nábřeží E. Beneše.
Naopak posílení provozu před průvodem nebo po něm v plánu není, podle pořadatelů totiž bude příjezd i odjezd účastníků postupný. Šabík dodal, že Dopravní podnik hl. m. Prahy bude mít během akce také posílený dispečerský dohled nad MHD a ve spolupráci s policií bude veřejnou dopravu řídit podle aktuálního vývoje.