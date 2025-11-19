Praha neprůjezdná. Náměstek Hřib řekne, jak zvýšit plynulost dopravy ve městě

Autor: ,
  10:56
Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představí ve středu náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). S informacemi vystoupí na tiskové konferenci magistrátu hlavního města, která začíná ve 12. hodin. Portál iDNES.cz z ní nabídne přímý přenos.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

V budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí vystoupí Hřib před novináře s plánovaným opatřením, které by mělo přispět ke zvýšení plynulosti dopravy v Praze.

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

V posledních týdnech na silnicích v centru metropole kolabuje doprava. Řidiči při svých cestách čekají dlouhé minuty v nekonečných kolonách a nikdo z vedení hlavního města dosud neposkytl jasné informace, co je příčinou těchto komplikací.

6. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže

Exkluzivně
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze

Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...

Odstranili sochu, která u Stavovského divadla budila rozpaky. Vytvořila ji žačka Dalího

Sochařka Anna Chromy u svého díla Plášť svědomí. To od roku 2000 stálo u...

Praha 1 nechala ve středu odstranit sochu nazývanou Il Commendatore či Plášť svědomí, která stála v Železné ulici před vchodem do Stavovského divadla. Informovala o tom mluvčí městské části Karolína...

Praha neprůjezdná. Náměstek Hřib řekne, jak zvýšit plynulost dopravy ve městě

ilustrační snímek

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představí ve středu náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). S informacemi vystoupí na tiskové konferenci magistrátu hlavního města, která...

19. listopadu 2025  10:56

Dokumentační chaos ROPIDU. Soutěž na nové vlaky pošpinila amatérská chyba

Ilustrační snímek

Organizátoři pražské a středočeské dopravy ROPID a IDSK se dostali do nepříjemné situace. V oficiálním podkladu pro připravovanou miliardovou soutěž na nové příměstské vlaky se objevilo skryté zápatí...

19. listopadu 2025  10:51

Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi

Hráči Sparty se radují z gólu na 3:1, který vstřelil Mark Pysyk.

Nebyl v brance a nebyl ani na střídačce, když minulý týden jeho tým schytal ve Švýcarsku debakl 0:6. V odvetě osmifinálového zápasu proti Zugu už však Jakub Kovář přispěl svými zákroky k domácí výhře...

19. listopadu 2025  9:07

Částečná náprava. Sparta i Kometa v Lize mistrů odvety vyhrály, oba týmy ale končí

Sparťan Dzierkals ze Sparty zakončuje proti brankáři Zugu Genonimu.

Po ostudě z minulého týdne si u svých fanoušků alespoň částečně vylepšili renomé, ale pachuť s přístupu k Lize mistrů zůstává. Hokejisté Sparty i Komety Brno své úterní odvetné zápasy osmifinále...

18. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  20:50

Řidič nedobrzdil a napasoval auto pod návěs. Nehoda paralyzovala tah na jih Čech

U obce Mrač na Benešovsku se střetlo osobní auto s kamionem. Na místě jsou...

Provoz na tahu z Prahy na Benešov odpoledne výrazně zkomplikovala nehoda osobního vozu a kamionu. Na silnici 3 u obce Mrač řidič osobáku nejspíš nedobrzdil v koloně a zezadu naboural do návěsu, pod...

18. listopadu 2025  14:44,  aktualizováno  16:29

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

18. listopadu 2025  14:37,  aktualizováno  16:28

Praha spustí geotechnický průzkum pro městský okruh. Dostavba je ale v ohrožení

Tunel Blanka na snímku z 6. srpna 2014.

Tři průzkumné štoly za 2,47 miliardy korun. Radní hlavního města na úterním jednání schválili vypsání tendru na geotechnický průzkum pro dostavbu městského okruhu. „Všechny tři štoly povedou v ose...

18. listopadu 2025  16:06,  aktualizováno  16:23

Advokát dostal za pobodání souseda dýkou 13,5 roku. Tvrdí, že se bránil

Soud rozhodoval v případu advokáta Tomáše Matouška, který čelí obžalobě z...

Středočeský krajský soud poslal na 13,5 roku do vězení advokáta Tomáše Matouška. Trest si má odpykat za pokus o vraždu, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Verdikt není pravomocný, Matoušek se...

18. listopadu 2025  15:59

Hrob svaté Anežky je stále záhadou, před Vánoci ji připomíná řada lokalit

Socha sv. Anežky Přemyslovny

Jako zázrak a naplnění dávných proroctví vnímali věřící v neděli 12. listopadu 1989 akt svatořečení Anežky České ve svatopetrském chrámu ve Vatikánu. Došlo k němu právě pět dní před pádem...

18. listopadu 2025  13:30

Na Nymbursku veterináři utratili kachny s ptačí chřipkou, pomáhali jim vězni

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Veterináři a hasiči utratili v úterý kachny z chovu na farmě společnosti Perena v Nouzově u Dymokur na Nymbursku, kde se minulý týden objevilo čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu....

18. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  13:10

Vysoký retardér i neprůjezdná zatáčka. Mělník trápí nepovedené dopravní stavby

Nepovedené zásahy do silnic v Mělníku jsou v posledních dnech terčem kritiky a...

Ulice, kterou neprojedou autobusy, moc vysoký retardér. Mělník trápí nepovedené stavby. „Raději už neprovádějte žádné dopravní stavby, nebo zase budeme v televizi,“ píše nejeden obyvatel Mělníku na...

17. listopadu 2025

Někteří pražští rodiče tvrdí, že ruka občas vyletí. Novela zákona stopne facky

ilustrační snímek

Kožený pásek ani vařečky už při výchově nemají místo. Pokud bude rodič své dítě po Novém roce fyzicky trestat, může se dostat do hledáčku sociálních pracovníků. V platnost vstoupí novela občanského...

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.