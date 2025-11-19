Praha neprůjezdná. Náměstek Hřib řekne, jak zvýšit plynulost dopravy ve městě

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
V budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí vystoupí Hřib před novináře s plánovaným opatřením, které by mělo přispět ke zvýšení plynulosti dopravy v Praze.
|
Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě
V posledních týdnech na silnicích v centru metropole kolabuje doprava. Řidiči při svých cestách čekají dlouhé minuty v nekonečných kolonách a nikdo z vedení hlavního města dosud neposkytl jasné informace, co je příčinou těchto komplikací.
|
6. listopadu 2025