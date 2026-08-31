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Prázdninový provoz MHD končí. Trvalé změny se projeví zejména na Kladensku

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  16:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ROPID

Konec letních prázdnin znamená trvalé změny jízdních řádů v Praze i ve Středočeském kraji. Od konce srpna a začátku září jezdí (a pojedou) některé autobusy po jiné trase, přibydou nové zastávky a také noční linky. Několik spojů naopak jezdit přestane.

Školní spoje na příměstských a regionálních linkách vyjedou v úterý 1. září.

Od soboty, kdy skončil prázdninový provoz, však neplatí opět ten běžný, ale současně došlo navíc ke sjednocení jízdních řádů většiny autobusových linek pro soboty a neděle. V praxi to pro cestující znamená posílení provozu v neděli ráno a dopoledne.

Kolony budou i po prázdninách. Řidiče čekají omezení u letiště nebo na magistrále

V Praze také přibylo nových zastávek, například Poříčanská, Radnice Letňany, Sourozenců Čapkových.

Výraznější změny čekaly i na Nové Letňany a linky 158 a 166. Další změny se dotknou i jiných městských a příměstských autobusů, například linky 278, 340 a 359. Konkrétní změny týkající se všech jízdních řádů uvádí PID na svém webu.

Kladensko a Nymbursko čekají velké změny

Změny autobusových linek ve Středočeském kraji se nejvíce dotknou Středokluk severozápadně od Prahy, Nymburka a jeho okolí. Spojení s Prahou ovlivní změna trasy linky 342, nová linka 429 a sloučení dvou linek pod číslo 414. Linky 323 a 621 budou zrušeny.

Optimalizace byla podle PID navržena na základě připomínek od obce a od cestujících.

„Zohledňuje aktuální potřeby cestujících, nárůst jejich počtu v jednotlivých relacích i zajištění dostatečné kapacity spojů. U většiny linek dochází pouze k drobným posunům časových poloh spojů, případně úpravám tras,“ stojí na webu.

Radní změnili nejvíc diskutované názvy nových stanic metra

Přímo na území Nymburka dojde k posílení hlavních městských spojů. Linku 433 čeká změna trasy, na které ji zastoupí nová linka 833. Kromě toho přibude také nočních spojů, které zajistí linka 918, 962 a linka 418, která navíc zkrátí intervaly ve všední dny.

Několik zastávek čekají změny názvů, například zastávka Nymburk, kino se přejmenuje na Nymburk, Eliščina třída.

Ve Středočeském kraji vzniknou úplně nové zastávky jako Jičíněves, Keteň, Korkyně, Pánkov nebo Mezoun, Letník.

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