„Zavedení nástupu všemi dveřmi se ukázalo jako jednoznačně správný krok, který výrazně zvýšil atraktivitu a plynulost příměstské autobusové dopravy,“ zhodnotil stav středočeský radní pro dopravu Petr Borecký.
Linky s nástupem předními dveřmi
Od 1. 8. 2026
(Celkem se jedná o 51 linek, níže uvádíme vybrané páteřní trasy)
Zdroj: Středočeský kraj
Všemi dveřmi u autobusů vybraných linek 300-429 se nastupuje od 1. srpna loňského roku. Urychlilo se odbavení, zvýšil se komfort cestování.
Cestující už nemusí zdlouhavě čekat v řadě u předních dveří, což na kritických spojích podle Boreckého zkrátilo zpoždění až o sedm minut a stabilizovalo jízdní řády. Uvolnily se také vytížené nástupní hrany na pražských terminálech Opatov, Ládví či Budějovická.
„Přestože jsme před spuštěním projektu počítali s rizikem propadu tržeb, realita předčila naše optimistické scénáře. Lidé se chovají zodpovědně, roste zájem o časové jízdné a podíl nákupů přes aplikaci PID Lítačka stoupl z dvaceti na pětatřicet procent,“ dodal radní.
Podle kraje sice pokles tržeb od srpna 2025 činil přibližně 35 milionů korun, ale data z počátku letošního roku ukazují, že ani úpravy tarifu PID neměly negativní dopad na výnosy a tržby a nakonec překonaly původní odhady. Cestující zároveň víc využívají aplikaci PID Lítačka. Podíl cestujících bez platné jízdenky se sice zvýšil z původních 2,5 na 6 procent, tato hodnota je podle kraje ale pod kritickou hranicí.
Nově bude možné všemi dveřmi do autobusů nastupovat na dalších 51 linkách. Aby se minimalizovalo riziko úniku tržeb (asi 17,9 mil. korun ročně), chce kraj navýšit počet revizorů o 15.
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Do příměstských autobusů poprvé všemi dveřmi. Jen cestující o tom ještě moc neví
Po vzoru pražského dopravního podniku vznikne na území metropole nová doplatková pokladna IDSK. Cestující zde budou moci v hotovosti či kartou uhradit uložené přirážky, případně dodatečně doložit nárok na slevu (např. průkaz ISIC). Náklady na toto rozšíření budou pokryty z provozního rozpočtu IDSK a z výnosů z vybraných pokut.
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1. srpna 2025
Autobusy také dostanou technologické vylepšení. Zmizí stávající plastové tabulky za předním sklem a nahradí je digitální piktogramy na vnějších informačních panelech, které budou cestující jednoznačně informovat o možnosti nástupu všemi dveřmi.
Náklady na softwarovou úpravu se odhadují na minimálně 200 tisíc korun na jednoho dopravce a budou jim kompenzovány v rámci smluv o veřejných službách.