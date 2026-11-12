Posílené metro a mimořádné tramvajové linky 40 a 44
Hlavní nápor cestujících v pražské MHD se očekává zejména ve stanicích metra Hradčanská (A), Vltavská (C) a Nádraží Holešovice (C). Při březnové demonstraci na Letné byla například stanice Hradčanská natolik přetížená, že jí některé soupravy musely dvacet minut projíždět bez zastavení. Úřady proto nabádají k dostatečné časové rezervě.
Podle oficiálního oznámení Pražské integrované dopravy (PID) platí v neděli 15. listopadu následující opatření:
- Metro A, B a C: Provoz na všech třech linkách bude posílen přibližně od 11:30 do 19:00 hodin.
- Účelová tramvajová linka 40 (cca 12:00–19:00): Propojí všechny tři linky metra. Pojede v trase Červený Vrch – Bořislavka – Dejvická (A) – Vítězné náměstí – Hradčanská (A) – Sparta – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Vltavská (C) – Florenc (B, C) – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka (B). (Pozor: na Palmovce je příjezd ulicí Zenklova, výstup v Sokolovské a nástup v ulici Na Žertvách).
- Polookružní tramvajová linka 44 (cca 12:00–14:30): Pomůže s návozem účastníků před začátkem shromáždění v trase Špejchar – Sparta – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice (C) – Holešovická tržnice – Vltavská (C) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Sparta – Špejchar. Po 14:30 již linka nepojede, pro cestu zpět využijte linku 40, běžné spoje nebo metro.
Městská část Praha 7 upozorňuje, že v případě velkého počtu chodců může policie nebo dispečink dopravního podniku operativně omezit i další provoz v okolí Milady Horákové a přilehlých ulic. Aktuální situaci bude radnice zveřejňovat na svém webu a v systému Munipolis.
Uzavřené nádraží, vyprodané vlaky
Cestující přijíždějící do Prahy vlakem by měli věnovat pozornost dlouhodobé modernizaci Masarykova nádraží, kvůli které je až do 12. prosince přerušen provoz mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha-Bubny.
- Linky S4, S5, S54, R24 a R45 (směr Kladno, Rakovník, Kralupy nad Vltavou) končí a začínají ve stanici Praha-Bubny. Rychlíky R24 a R45 navíc zastavují na zastávce Praha-Výstaviště, odkud se dá na Letnou dojít pěšky.
Zvýšený zájem hlásí také dálkoví dopravci, situace se ale výrazně liší podle směru. Mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát potvrdil, že některé nedělní dopolední vlakové spoje do Prahy z Ostravy přes Olomouc i z Brna jsou již vyprodané a vysoká poptávka je i u autobusů.
RegioJet proto již přistoupil k posílení kapacity vybraných vlakových i autobusových linek. U Českých drah hlásí rezervační systém u nedělních dopoledních vlaků z Olomouce téměř vyprodaná místa k sezení a z Brna předpokládané vysoké obsazení s doporučením včasného nákupu místenky – ty jsou zatím stále k dispozici. Naopak například ze západu Čech z Plzně – třeba u Bavorského expresu – ukazuje systém předpokládané nízké obsazení.
Kdo si chce cestu z Moravy usnadnit a vyhnout se nedělní špičce, může vyrazit už v sobotu a spojit účast na demonstraci s víkendovým pobytem v metropoli. České dráhy mimořádné vlaky nepřidávají a zájemci se musejí spolehnout na pravidelné spoje. Organizátoři ze spolku Milion chvilek zároveň koordinují společné autobusové výjezdy z regionů.
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Milion chvilek očekává největší shromáždění v dějinách. Na Letné se zatím točí film
Jak se dostat na Letnou z nádraží a stanic metra
Letenská pláň je dobře dostupná pěšky z několika dopravních uzlů. Vzhledem k vytíženosti tramvají v bezprostředním okolí Sparty a Letenského náměstí bývá pěší přesun často nejrychlejší variantou.
|Výchozí místo
|Doporučená trasa na Letnou
|Praha hlavní nádraží
|Metro C na stanici Vltavská, dále pěšky do kopce přes Letenské sady nebo tramvají 40 na Letenské náměstí či Spartu.
|Praha Masarykovo nádraží
|Pěšky na náměstí Republiky, metrem B na Florenc a přestup na C do stanice Vltavská (případně pěšky na Florenc a přímo tramvají 40).
|Praha-Smíchov
|Metro B na Florenc a přestup na C do stanice Vltavská (nebo tramvají 40 z Florence).
|Praha-Bubny
|Nádraží leží v docházkové vzdálenosti od stanice metra Vltavská, odkud lze pokračovat pěšky na Letnou nebo tramvají 40.
|Praha-Výstaviště
|Pěšky přes okolí Výstaviště a ulici Nad Královskou oborou, případně před začátkem akce tramvají 44.
|Metro Hradčanská (A)
|Pěšky ulicí Milady Horákové nebo Na Valech, případně tramvají 40 na zastávku Sparta.
|Metro Náměstí Republiky (B)
|Pěšky ulicí Revoluční přes Štefánikův most a Letenské sady, nebo metrem B na Florenc a dále tramvají 40.
|Metro Malostranská (A)
|Pěšky přes Chotkovy sady směrem k Letenské pláni.
Kde zaparkovat? Využijte P+R na okraji města, Kongresové centrum je zavřené
Radnice Prahy 7 i organizátoři výslovně doporučují, aby lidé nejezdili autem až do okolí Letenské pláně. Řidiči by se také neměli spoléhat na to, že v neděli v rezidenčních zónách Prahy 7, 6 či 8 zaparkují automaticky zdarma – provozní doby modrých, fialových i oranžových zón se liší podle konkrétní ulice a vždy je nutné řídit se dopravním značením.
Nejbezpečnější variantou je nechat vůz na záchytném parkovišti P+R u stanic metra na okraji metropole:
- Směr Brno a Benešov: P+R Chodov (692 míst, 50 Kč / 24 hod.) – dále přímým metrem C na Vltavskou. (Pozor: oblíbené P+R Kongresové centrum Praha je od května 2026 uzavřené kvůli stavebním pracím).
- Směr Hradec Králové a Mladá Boleslav: P+R Černý Most (garáže 886 míst + venkovní plocha 136 míst, 50 Kč / 24 hod.) – dále metrem B na Florenc a přestup na linku C nebo tramvaj 40.
- Směr Teplice a sever Čech: P+R Letňany (679 míst, 50 Kč / 24 hod.) – dále přímým metrem C na Vltavskou či Nádraží Holešovice. Zdarma lze využít také záchytné parkoviště P+R Troja v Povltavské ulici (276 míst) s návaznou MHD.
- Směr Plzeň: P+R Zličín 1 a 2 (celkem 154 míst, 50 Kč / 24 hod.) – dále metrem B na Florenc a přestup na linku C nebo tramvaj 40.