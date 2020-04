Metro C čelilo náporu cestujících. Zřejmě kvůli omezení po výměně pražců

Náměstek primátora pro dopravu Adama Scheinherr nicméně uvedl, že Praha počty lidí v MHD bedlivě sleduje a je připravena provoz případně upravit.



„My každý den vyhodnocujeme situaci v metru podle počtu cestujících. Při případném zvyšování počtu spojů nám nebrání ani nedostatek strojvedoucích,“ řekl dnes náměstek na tiskové konferenci magistrátu.



Vliv na zvýšený počet cestujících mohla mít výměna pražců. Ta probíhala na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerovem probíhala po celé velikonoce a původně se měly vlaky v daném úseku rozjet až od 14 hodin.

Výměna byla nakonec rychlejší a dopravní podnik se rozhodl metro spustit už ráno, i když v úseku Pankrác a Pražského povstání zatím v omezeném režimu.

„To kromě jiného znamená sníženou rychlost vlaků na maximálně 30 kilometrů za hodinu v úseku, ve kterém o Velikonocích probíhala výměna pražců. Omezený režim na lince C platí pouze pro dnešní den, do provedení technickobezpečnostních zkoušek na opravovaném úseku. Dnes proto metro na lince C jezdilo podle sobotního jízdního řádu s posílenou ranní špičkou mezi 6:00 a 10:00,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Od zítřka by mělo metro jezdit v ranní špičce v pěti minutových intervalech.



Ještě v minulém týdnu bylo cestujících o osmdesát procent méně, než kolik jich cestovalo v době před pandemií.



Dopravní podnik kvůli hrozbě šíření koronaviru zavedl od poloviny března několik opatření, jako uzavření předních dveří u autobusů a tramvají, nebo zavedení prázdninových jízdních řádů.