Na Mělnicku hrozí omezení MHD. Nechceme to dotovat, vzkazují obce kraji

„Kraj nadále deklaruje, že je připraven k okamžitému jednání a v tomto smyslu v pátek informoval i dotčené obecní úřady a úřad městyse,“ uvedl Josef Holek z krajského úřadu. Jednání trvala víc než rok, Tišice, Byšice a Všetaty podle krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN) dohodu odmítají. „Staly by se černými pasažéry v celém systému PID, což by nebylo fér vůči takřka všem ostatním obcím a městům Středočeského kraje s výjimkou města Kladna. Jako objednavatelé regionální dopravy proto přistoupíme k regulaci počtu spojů autobusů i osobních vlaků tak, abychom vyhověli základním principům schváleným v rámci zavedených standardů,“ uvedl Borecký.

Starosta Všetat Robert Sokol (Náš městys) vysvětlil proč na smlouvu s krajem nepřistoupí. „Nechceme dotovat autobusové linky, ve kterých nejezdí žádný náš občan,“ řekl Sokol. Všetaty jsou podle něj dopravním uzlem, kam dojíždí zejména lidé z okolních obcí, aby dál pokračovali veřejnou dopravou. „Zatěžuje nás to nadměrnou dopravou, ubírá nám to parkovací místa, nevidíme důvod, proč za to ještě doplácet,“ doplnil Sokol.

Organizátor středočeské dopravy IDSK obce vyzval, aby změnu postoje oznámily do pátku 18. srpna, kdy končí lhůta Správy železnic pro vydání konečného návrhu jízdního řádu pro příští rok. „V případě pozdější případné změny stanoviska nejsme schopni garantovat znovuzavedení zastavování spojů dříve, než při následující celostátní změně jízdních řádů v červnu, resp. prosinci 2024,“ uvedl Borecký.

Dlouhá jednání vedl kraj také s Příbramí nebo Mladou Boleslaví. „Města však příslušné smlouvy již poslala do rad a zastupitelstev. Včera (ve čtvrtek) jsme například na jednání rady schválili patřičné smlouvy s Mladou Boleslaví,“ doplnil Borecký. Mladoboleslavští zastupitelé schválili smlouvu v červnu, oproti původnímu návrhu si ale kraj nebude nárokovat, aby magistrát po vyúčtování doplatil případnou větší ztrátu. Smlouva s Mladou Boleslaví rovněž zahrnuje konkrétní linky.

Kraj uvedl, že pokud se dohody nepodaří dosáhnout, od prosince by některé osobní a spěšné vlaky linek R43 a S3 obcemi Všetaty, Tišice a Byšice pouze projížděly nebo by jejich trasy začínaly a končily v Neratovicích. Od 3. září by také nebyla posílena autobusová linka 472 z Tišic do Mělníka.

Nová pravidla dopravní obslužnosti začalo hejtmanství uplatňovat minulý rok. Borecký už dříve uvedl, že zavedení takzvaných standardů dopravní obslužnosti sjednotí pravidla a zohlední skutečnou úroveň služby, kterou daná obec využívá. Na 900 středočeských obcí se do systému zapojilo. Dohodu o příspěvcích na veřejnou dopravu zatím nemá uzavřený kraj s největším středočeským městem Kladnem. Spor už řešilo několik soudů, avšak jednoznačný verdikt o výši příspěvku nepadl.

Do roku 2021 měly obce smlouvy nejen s krajem, ale i s dopravci. Kraj ale převzal objednávání kompletní veřejné dopravy. Podle vedení Středočeského kraje je nový systém spravedlivější. Část obcí dříve vůbec nepřispívala, nyní některé přispívají více a jiné naopak méně.