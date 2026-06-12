Přednost vlaků v Libni vyřeší nový most, o jeho podobě můžete hlasovat

V současné době se na libeňském nádraží kříží dálková a příměstská doprava na frekventovaném koridoru z Prahy do Kolína s nákladními vlaky směřujícími do Malešic. Tuto trasu navíc využívá městská linka z Hostivaře do Roztok.
„Libeňský přesmyk mimoúrovňově oddělí vlaky na obou trasách a ty tak nebudou muset čekat na volnou kolej. Stavba tak zásadním způsobem zlepší plynulost dopravy a z toho důvodu je zásadní prioritou z pohledu osobních i nákladních dopravců,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.
O podobě Libeňského přesmyku může rozhodnout veřejnost. SŽ spustila anketu, v níž lidé mohou vybírat nejen právě vzhled mostu, ale také rozhodnout o využití prostoru pod ním. Dají přednost amfiteátru s kavárnou, moderním dětským hřištím, nebo sportovištím pro parkour, skateboardy či míčové hry?
Hlasovat je možné do konce června přes Portál Pražana. Výsledky ankety budou důležitým podkladem pro finální rozhodnutí Správy železnic.
Aktuálně pokračuje příprava projektové dokumentace, stavební práce by měly odstartovat na začátku 30. let.
Libeňský přesmyk
Nová dvoukolejná spojka, zaústěná do stanice Praha-Libeň, překročí nadjezdem koridor z Prahy do Kolína a do stávajícího jednokolejného úseku se zapojí v blízkosti Českobrodské ulice, kde vznikne nová odbočka Hrdlořezy.
Díky bezkoliznímu řešení tak už nebude docházet ke stání nákladních vlaků u parku Rokytka, kde dnes čekají na uvolnění hlavního koridoru. Zmodernizovaná trať bude výrazně tišší než dnes, protože se eliminuje hluk způsobený rozjezdy vlaků v dotčeném místě.
Zdroj: SŽ