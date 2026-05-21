Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Doprava na D1 u Prahy bobtná. Úlevu může přinést dokončení dálničního okruhu

Marek Kočovský
  7:10
Na první pohled podobné jako před několika lety. V dopravních špičkách a nedělních návratech do metropole je příjezd po D1 stále na dlouhé desítky minut. Auta stojí v kolonách a jen pomalu se posouvají vpřed ke svému sjezdu z autostrády. Nedávná čísla zveřejněná silničáři však ukazují na strmý nárůst počtu aut v nejbližším okolí metropole prakticky v jakémkoliv čase.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MF DNES

„Nejzatíženější je D1 mezi Chodovem a Průhonicemi. Loni tam za 24 hodin projelo průměrně 106 976 aut. Oproti stavu v roce 2020 je to nárůst o třetinu,“ upozorňuje na základě monitoringu hustoty provozu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Velké celostátní sčítání aut se opakuje v pětiletých cyklech, údaje tak mapují rok 2025.

Pravidelně je přeplněnost tepen směřujících ku Praze patrná v pondělních ranních špičkách. Dopravní zpravodajství plní informace o kolonách jak od severu, tak od jihovýchodu a často i od západu po dálnicích D6 a D5. V případě, že někde dojde byť jen k menší kolizi, situace se ještě zhorší a průjezdnost postižených úseků stoupne až dopoledne, kdy počet aut klesá.

Ze získaných dat také jasně plyne, jak zásadní je potřeba dostavět Pražský okruh, kde nyní ŘSD buduje 12,6 kilometru dlouhý úsek od Běchovic k D1.

„Na úseku D0 Ořech – Jinočany byla loni průměrná denní dopravní intenzita 85 596 aut, což je proti minulému sčítání nárůst téměř o 17 procent,“ řekl Jan Rýdl s tím, že na dálnicích pomáhá i rozšiřování ze čtyřpruhu na šestipruh.

Nicméně další důvody, proč závěr cesty z tranzitních středních Čech do hlavního města často zabere dlouhé desítky minut, představují právě dopravní stavby.

Stavba rozšíření Pražského okruhu u Satalic se zpozdí, soud vyhověl žalobám

Ačkoli jsou nezbytností z hlediska údržby, například na zmiňované D1 se pracuje téměř neustále. Spojnice Prahy s Brnem přitom jen nedávno prošla za provozu rozsáhlou modernizací. Hned po dokončení ale bylo třeba opravit dílčí části dálnice.

Aktuálně může být příkladem komplexní modernizace mostu Šmejkalka jen nedaleko od Prahy. A jakkoli je třeba vyzdvihnout úsilí silničářů, kteří pracují na přemostění Hrusického potoka za plného provozu a téměř jakéhokoli počasí, řidiči tam opakovaně čelí zúžením a dalším omezením provozu.

A také opravy přímo či na okrajích metropole. „Jak je vytížený příjezd od jihu po Strakonické, bylo zřejmé při nedávné opravě Barrandovského mostu,“ připomíná v souvislosti s aktuální rekonstrukcí Plzeňské ulice pražský koordinátor BESIP Oldřich Kassl. Podle jeho slov se taková akce může projevit klidně až 12 kilometrů daleko.

Záchytná stání a nové dálnice

Otázkou je, zda s výjimkou avizované dostavby Pražského okruhu existuje nějaké řešení, jak ulevit hlavním příjezdům do Prahy. Jednou z variant je omezit počet aut, především těch, kterými dojíždějí z kraje za prací Středočeši.

Odborníci na dopravu z pražského magistrátu a středočeského hejtmanství se už před časem shodli na nutnosti výstavby záchytných parkovišť. Loni na podzim začalo fungovat záchytné P+R parkoviště v Olbramovicích na Benešovsku. Kraj má ještě letos v plánu zahájit několik dalších.

Parkoviště mají být systémově propojená s aplikací společné pražské a středočeské integrované dopravy. Řidiči tak na místě nechají auto a do metropole budou pokračovat vlakem.

Zpozdíte se většinou při příjezdu do Prahy autem oproti předpokládanému času?

celkem hlasů: 38

Olbramovické P+R se navíc nachází jen nedaleko od jednoho z nejvytíženějších úseků na silnicích I. tříd v Česku. Podle celostátního sčítání dosahoval provoz na I/3 u středočeských Votic průměru 20 630 aut denně.

To je ve srovnání s rokem 2020, kdy se podrobně sčítalo naposledy, nárůst o pětinu. Úlevou pro přetížený tah má být další chystaná dálniční stavba. Jde o středočeskou část D3, která by mohla zároveň ulevit také provozu na D1. Stavět by se mohlo začít za dva roky.

„Je pro nás závazek do budoucna dostavět v co nejkratší možné době základní dálniční síť. Výsledky z D0 pak mimo jiné ukazují nutnou potřebu dostavby Pražského okruhu, kde jsme od loňského podzimu obeslali kvůli výkupu pozemků již polovinu majitelů. Letos plánujeme oslovit ostatní vlastníky. Rádi bychom začali stavět už na přelomu let 2028 a 2029,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Už pokládají koleje. Podívejte se, jak pokročily stavební práce na Václaváku

Nejčtenější

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Doprava na D1 u Prahy bobtná. Úlevu může přinést dokončení dálničního okruhu

Zácpa na D1

Na první pohled podobné jako před několika lety. V dopravních špičkách a nedělních návratech do metropole je příjezd po D1 stále na dlouhé desítky minut. Auta stojí v kolonách a jen pomalu se...

21. května 2026  7:10

V pražském domě se zabarikádoval muž, hrozil výbušninami

Policie zasahuje u zabarikádovaného muže v Praze. (20. května 2026)

Pražští policisté zasahovali v ulici Starodubečská, kde byl v domě zabarikádovaný muž. Vyhrožoval zbraní a výbušninami. Na místě byla zásahová jednotka a policejní vyjednavač, informovali policisté...

20. května 2026  22:07,  aktualizováno  22:30

Nymburk se v semifinále nezdržel, Opavu porazil ve čtyřech zápasech

Isaiah Gray brání Vojtěcha Hrubana.

Nymburští basketbalisté jsou podvaadvacáté v ligovém finále, v němž budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98:86 a sérii ovládli 4:0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubic...

20. května 2026  21:15,  aktualizováno  22:25

Praha pokračuje ve stavbě protipovodňové ochrany stok, staví ochranu v Karlíně

Stavba protipovodňové ochrany Karlína na stokové síti. (20. května 2026)

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) nadále buduje protipovodňové ochrany stok a staví retenční nádrže v Karlíně. Projekt, který má posílit ochranu Prahy před povodněmi, zvýšit kapacitu stokové...

20. května 2026  15:22

To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody

Mladá rysice Jane v areálu zvířecího výběhu Neuschönau. Brzy ji ochránci...

Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...

20. května 2026  14:35

Kvůli plotu na Letné neprošli lidé do sadů. Zasáhl starosta

Příprava na Spartafest v Praze na Letné. Areál festivalu zabere téměř celou...

Letenskou pláň obehnal plot, který lidem nakrátko znemožnil průchod z ulice Milady Horákové do Letenských sadů. Na místě se totiž chystá sportovní festival Sparta Fest. Lidé byli překvapeni. Podle...

20. května 2026  14:24

Falešný taxikář brutálně znásilnil ženu a vyhrožoval, že ji podřízne. Útočil už dříve

Auto, ve kterém muž brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu.

Kriminalisté zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže, který pod falešnou identitou smluvního přepravce v dubnu brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu, navíc ji vyhrožoval pobodáním. Letos v únoru...

20. května 2026  13:07

Praha ví, kde se bude stavět. Radní schválili metropolitní plán

ilustrační snímek

Klíčový dokument pro rozvoj metropole na řadu následujících let na středečním mimořádném zasedání schválili pražští radní. Metropolitní plán je důležitý pro odemknutí rozvojových území pro výstavbu...

20. května 2026  7:55,  aktualizováno  12:01

Odsouzenému se nechtělo za mříže, před policisty se naskládal do těsné skrýše

Hledaný muž se před policisty ukryl v kuchyňské lince

Neobvyklou skrýš zvolil policií hledaný muž, který se vyhýbal vězení. Soud mu uložil rok odnětí svobody za majetkovou trestnout činnosti, k výkonu trestu však nenastoupil. Policisté jej následně...

20. května 2026  11:39

Škoda po srážce autobusu s tramvají činí 25 milionů, policie hledá svědky

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

Asi 25 milionů korun je předběžná škoda po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost policie...

20. května 2026  10:43,  aktualizováno  11:03

Školáci dostali zadání, nakreslili krev či černé příšery. Je to v pořádku? ptají se lidé

Výstava temných obrázků vyvolala silné emoce, protože jejich autory jsou...

Rohatá žena se zkrvaveným nožem ukazující vulgární gesto, černé příšery nebo noční můry útočící na spáče. Výstava temných obrázků vyvolala silné emoce, protože jejich autory jsou šesťáci ze...

20. května 2026  11:01

Zažijte architekturu jinak. Začal festival Open House, nahlédnete i do pivovaru

Hasičský dům na pražských Vinohradech

V Praze odstartoval každoroční festival otevřených budov Open House. Lidé zdarma mohou nahlédnout do desítek jindy běžně nepřístupných prostorů. Festival nabízí i týdenní doprovodný program.

20. května 2026  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.