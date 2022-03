Praha staví nové cyklostezky, řeší problém sdílených silnic s automobily

Alespoň jednou za měsíc vyjede na kole 456 tisíc Pražanů, to je každý druhý dospělý. Pravidelných cyklistů je 35 procent a příležitostných 13 procent, vyplývá z průzkumu firmy Median pro MF DNES. Počet cyklistů v metropoli narostl od roku 2019 o 73 procent, město chce dál investovat do rozvoje cyklostezek, v centru to je však velmi problematické.