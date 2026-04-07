Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Autor: ,
  12:09
Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a případ poslala do přestupkového řízení. Úspěšnou ústavní stížnost podal jeden z obyvatel zařízení. Důvodem pro zásah ÚS bylo porušení práva na účinné vyšetřování, plyne z nálezu.
ilustrační snímek

foto: Marie Stránská, MAFRA

Na situaci v Domově pod lípou upozornil v roce 2022 ombudsman Stanislav Křeček.

Rozhodnutí policie a státního zastupitelství jsou nedostatečně odůvodněná, upozornil soud. „Nedostatečnost jejich odůvodnění je takové intenzity, že by vyžadovala zásah ÚS pravděpodobně v jakékoliv trestní věci dotýkající se lidských práv. Předmětná trestní věc je však značně specifická, čímž nároky na řádné odůvodnění neklesají, ale naopak rostou,“ řekl soudce zpravodaj Jan Svatoň.

Postižená dcera zemřela zimou v otřesných podmínkách, matku soudí za týrání

ÚS poukázal na zvláště zranitelné postavení stěžovatele. „Je důležité, že soud položil důraz na otázku zranitelnosti. Stěžovatelem bylo dítě s těžkým zdravotním znevýhodněním v ústavní péči,“ uvedl advokát Maroš Matiaško.

Druhou relevantní okolností je podle soudu rozšířenost a dlouhodobost nepřijatelného chování popsaného jak ve zprávách veřejného ochránce práv, které iniciovaly trestní řízení, tak ve spisovém materiálu policejního orgánu. Podle dostupných informací spočívalo v bití, tahání za vlasy, užívání vulgárních výrazů či zanedbávání hygieny klientů.

Nejednalo se jen o tohoto klienta, ale o atmosféru v daném zařízení, o meziklientské násilí, které tam bylo tolerováno. Atmosféra v zařízení byla hodně problematická, vytvářela prostor pro beztrestnost a ospravedlňování násilí vůči klientům, dětem s těžkým zdravotním znevýhodněním,“ popsal Matiaško.

Další problém spočívá v tom, že se policisté a žalobci nezabývali možnou trestněprávní odpovědností zařízení jako právnické osoby, respektive provozovatele, tedy Středočeského kraje. „Podle ÚS totiž nelze vyloučit trestní odpovědnost zařízení z pouhé skutečnosti, že jeho čtyři konkrétní zaměstnanci se dlouhodobě dopouštěli ‚pouze‘ jednání kvalifikovaného jako přestupky,“ stojí v nálezu.

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Útočníka hledají i kriminalisté z mordparty

V roce 2022 navštívili Domov pod lípou pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv, brzy poté se obrátili na policii s trestním oznámením. V domově žily hlavně mentálně postižené děti. Ombudsman měl podezření, že personál s některými z nich zachází v rozporu s lidskoprávními závazky státu. Vedení domova i Středočeskému kraji tehdy zaslal zprávu z návštěvy, ve které oproti běžným kontrolním výstupům nenavrhoval jen dílčí opatření, ale komplexní změnu. Vedení kraje poté odvolalo ředitele domova a slíbilo transformaci zařízení.

Policie se trestním oznámením zabývala až do roku 2024 a nakonec případ předala do přestupkového řízení na městský úřad, výsledek nezná ani advokát Matiaško. Přestupku se podle policistů mohli dopustit čtyři zaměstnanci tím, že páchali fyzické a psychické násilí na klientech, u kterých vyvolávali pocit strachu a obavy z případné další újmy. Jejich počínání však nebylo natolik závažné, aby naplnilo znaky trestného činu týrání svěřené osoby nebo mučení a jiného nelidského a krutého zacházení.

Jeden z klientů požádal okresní státní zastupitelství, aby postup policie přezkoumalo. Žalobci však nenašli důvod k zásahu, klient pak neuspěl ani u krajského státního zastupitelství, podle kterého policie případ prověřila dostatečně. Nyní se policie musí případem zabývat znovu a nedostatky napravit.

Vstoupit do diskuse

Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Obvodní soud pro Prahu 9 ve čtvrtek nepravomocně rozhodl v kauze řidiče, který svým porsche usmrtil ženu s kočárkem. Adam Coubal dostal tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení. Pozůstalým...

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:09

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:01,  aktualizováno  10:53

Šokující statistika: víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Podpojištění - Tichý zabiják rodinných...

Více než polovina českých domácností má špatně nastavené pojištění nemovitosti. V iDNES Lounge na to upozornili ekonom Aleš Rod, Magdaléna Davis z Člověka v tísni, Lenka Slabejová z České asociace...

7. dubna 2026

Policie hledá řidiče dodávky, který srazil cyklistu. Zastavil, pak si to rozmyslel

ilustrační snímek

Středočeští policisté pátrají po řidiči dodávky, který v úterý ráno srazil mezi Církvicí a Čáslaví na Kutnohorsku cyklistu. Po nehodě nejprve zastavil, pak si to ale rozmyslel a aniž by zraněnému...

7. dubna 2026  9:44

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

7. dubna 2026

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Útočníka hledají i kriminalisté z mordparty

Brutální napadení v Praze. Útočníka hledá policie

Policie pátrá po neznámém útočníkovi, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný je nyní po...

6. dubna 2026  17:26

Výhra, nebo konec. Nymburk zkusí udržet naději na Final Four Ligy mistrů

Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal u míče v zápase s Rytasem Vilnius

Nymburští basketbalisté zabojují v úterý o udržení naděje na premiérový postup do Final Four Ligy mistrů. Ve druhém utkání čtvrtfinálové série přivítají na domácí palubovce Rytas Vilnius a pokusí se...

6. dubna 2026  16:44

Dětí ubývá, metropole roste jen díky migraci. Loni nejvíce v Praze 5 a 9

Ilustrační snímek

Ztráty sčítá hlavní město v demografických statistikách. Méně dětí v metropoli přišlo na svět, naopak přibylo zesnulých. Populace Prahy přesto rostla. Je to díky migraci ze zahraničí, i když nově...

6. dubna 2026

Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec

ilustrační snímek

V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...

6. dubna 2026  10:16

Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdila odklonem

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem byl zastavený, vlak tam v pondělí ráno usmrtil člověka. Zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, řekla policejní mluvčí...

6. dubna 2026  7:26,  aktualizováno  8:35

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.