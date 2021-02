Praha prověří postup domova, kde kvůli covidu zemřelo nejvíce seniorů

Byli izolováni nemocní od zdravých? Přišla lékařská péče včas? Otázky, které souvisejí s obrovským nárůstem koronavirové nákazy v Domově pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6, čekají dnes na jednání výboru pro sociální politiku pražského zastupitelstva ředitelku domova Evu Kalhousovou. Ta byla na schůzi pozvána.

Sama žádné manažerské pochybení nepřipouští a popírá nařčení, že lékařka Daniela Zdobinská měla za seniory přijít, ale nedorazila. Většinou do domova v Thákurově chodila jednou týdně.

Již dříve se však údajně stávalo, že lékařka zavolala a ptala se, zda je její přítomnost nutná. Při posledním hovoru, který byl krátce před potvrzením nákazy, Zdobinské personál domova řekl, že její návštěva nezbytná není. Jinak byla podle ředitelky domova lékařka k dispozici na telefonu pokaždé, když to bylo potřeba.

Do druhé pobočky domova v břevnovské Cvičebné dochází jiná lékařka dvakrát týdně.

„Veškerá obvinění odmítám, lékařskou péči jsme pořád měli a pacienti s covidem byli okamžitě izolováni,“ vysvětluje Eva Kalhousová. „Zaznamenali jsme obrovský nárůst výskytu koronaviru během dvou dnů. Všechno jsme udělali správně,“ dodává ředitelka.



Podle ní je těžko srovnatelný počet úmrtí v domovech pro seniory i vzhledem k různému průměrnému věku. A ten je v Domově pro seniory Elišky Purkyňové skutečně vysoký – 86 let.

Předsedkyně Výboru pro sociální politiku a pražská zastupitelka Eva Horáková (Piráti), která na potenciální pochybení v domově pro seniory v Praze 6 redakci MF DNES upozornila, se však nedomnívá, že by v zařízení pojmenovaném po Elišce Purkyňové bylo vše v pořádku.

„Ten domov je naší příspěvkovou organizací a zajímají nás důvody masivního rozšíření koronaviru, které tam bylo,“ vysvětluje Horáková.



Podle ní je analýza problému nutná už kvůli tomu, aby bylo možné nastavit opatření, která by podobnému šíření nákazy koronavirem v zařízeních zabránila.

Šest seniorů muselo okamžitě do nemocnice

„Chtěla bych vědět, jaká opatření můžeme z pozice zřizovatele příspěvkové organizace podniknout pro to, abychom už nemuseli mít tak významný nález,“ dodává zastupitelka.



Sama však není jediná, kdo na možnost nějakých pochybení ve zvolených postupech upozornil.Znepokojivý je například report o zásahu krizového týmu pražské záchranné služby, který má MF DNES k dispozici.



Tým obdržel e-mail s žádostí o pomoc v pobočce domova z Thákurovy ulice 13. listopadu a na místo dorazili zdravotníci hned druhý den ráno. Bylo to tři dny poté, co se prokázala nákaza u 101 obyvatel a deset dnů od poslední návštěvy lékařky Daniely Zdobinské. Šestice pacientů potřebovala okamžitý převoz do nemocnice.



Report zmiňuje, že registrující lékař, v tomto případě Zdobinská, odmítl podobně jako na jaře 2020 na stejném místě vizitu svých pacientů. „Medikační listy také vykazovaly dlouhý časový interval od poslední aktualizace a neměly správnou strukturu odpovídající zdravotnickým normám,“ upozornila dále záchranná služba.

Praktickou lékařku Danielu Zdobinskou redakce ve středu kontaktovala, do uzávěrky vydání novin však nedorazila žádná odpověď. Lékařka pro domov už nepracuje.



Posoudit, jestli došlo k nějakým pochybením, však bude podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky složité. „Vydávat k tak citlivé a zatím nepřehledné záležitosti jakékoliv vyjádření bez toho, že bych znal podrobnosti, považuji za nekorektní,“ uvedl ve středu Šonka.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové organizačně podléhá magistrátnímu odboru sociálních věcí, ze kterého zařízení dostává například různé metodické pokyny. Ty však vydává rovněž ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), do jehož gesce domovy seniorů také spadají. Ani to podle předsedkyně výboru Horákové nestačí.

„Protože jsme v nouzovém stavu, je nutné také dodržovat vládní opatření,“ dodává Horáková. Sama podle svých slov zastává spíše politicko-manažerskou funkci.

Radní Milena Johnová (Praha sobě), která má sociální oblast v Praze také na starosti, se však staví k možnosti personálních změn spíše zdrženlivě. „Mou prioritou je zdraví a životy. Proto nyní řeším na prvním místě faktickou péči a nechci během covidové krize domov destabilizovat změnami v jeho managementu,“ vysvětluje radní. „Ale situací jsem se začala zabývat okamžitě, jakmile jsme dostali informace o problémech,“ dodává Johnová.