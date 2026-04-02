Zařízení s kapacitou 39 lůžek představuje pilotní projekt domova, který zajistí péči o ty pacienty, kteří již nevyžadují hospitalizaci přímo v nemocnici, ale přitom nejsou schopni odejít do domácího léčení.
Díky propojení s nemocnicí může domov poskytnout klientům rychlou a odbornou zdravotní pomoc a zdravotní služby, snadnější je také personální obsazení včetně lékařské služby. Domov také může využít administrativní zázemí nemocnice, nemocniční kuchyni, údržbáře nebo účtárnu.
Ve dvou patrech objektu jsou převážně jednolůžkové pokoje, dva pokoje jsou připraveny pro dvojici. V objektu je i místnost pro fyzioterapii, vyšetřovna lékaře, který bude do domova pravidelně docházet, venku je altán.
Klienti budou do domova přicházet postupně. První dva nastoupili ve středu, další skoro tři desítky zájemců jsou již připraveny a nastoupí v následujících dnech a týdnech. Do budoucna plánuje nemocnice vybudovat podobné zařízení na místě současného gynekologicko-porodnického a dětského oddělení v areálu nemocnice. „Teoreticky by tam mohlo být až 200 dalších míst,“ řekl ředitel Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa.
Náklady na přestavbu Klaudiánova domu dosáhly zhruba 105 milionů korun, dotace z programu Národního plánu obnovy nemocnice pokryje téměř 72 milionů korun, zbytek peněz v pondělí schválilo krajské zastupitelstvo ze svého rozpočtu.
Budovu vydražil ředitel
Historie tohoto objektu je přitom poměrně neobvyklá, stejně jako to, jak se dostal do krajského majetku.
„Původně byl neúspěšně stavěný jako hospic místní investiční skupinou, která byla úspěšná pouze v čerpání dotací, nikdy stavbu nedokončila. Objekt jsme následně získali v dražbě v rámci konkurzu. Ne však jako nemocnice, protože veřejný subjekt prakticky nemůže být dražitelem, a tak jsem zariskoval a v té době jsem si na své jméno osobně půjčil 35 milionů korun od sponzorů a objekt za dražební cenu koupil,“ říká ředitel Řípa.
Následně zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo, že od něho budovu odkoupí. „To bylo poměrně napínavé, protože nepřátel měl tento projekt dost,“ nastiňuje Řípa.
Následovala dostavba a rekonstrukce objektu, vznikla v něm nejprve léčebna dlouhodobě nemocných, která se později už jako oddělení následné péče přestěhovala do areálu nemocnice. Poté v budově sídlil domov seniorů, který se však odstěhoval, a postupně se začal rodit plán na přebudování objektu na domov se zvláštním režimem.
Podobné propojování zdravotních a sociálních služeb v jiných krajských nemocnicích podle náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) aktuálně limituje nedostatek vhodných objektů. Volné kapacity by podle něj v budoucnu mohl přinést například trend zkracování pobytů v nemocnicích.
„Poptávka po takovém typu služby tady byla dlouho, a proto jsme se rozhodli podpořit v rámci krajských nemocnic de facto projekt, tedy vznik pobytové sociální služby tohoto typu přímo pod nemocnicí,“ doplnil.
Hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý upozornila, že vybudováním Klaudiánova domova kraj reaguje na realitu, kterou nelze přehlížet, tedy že populace stárne a přibývá lidí, kteří potřebují dlouhodobou a odbornou péči.
„Ta už ale nemůže být zajištěna pouze v domácím prostředí. Rodiny se často ocitají na hranici svých možností a právě v takových situacích musí nastoupit dostupná a kvalitní veřejná služba. Podobná zařízení klientům přináší větší jistotu i kontinuitu péče, jejich blízkým pak úlevu,“ uvedla.