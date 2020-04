V Michli se nakazili další senioři, více než polovina personálu odešla

Domovy pro seniory bojují s nákazou novým typem koronaviru už druhý týden. Jejich obyvatelé jsou přitom spolu s chronicky nemocnými tou nejrizikovější skupinou. Ve chvíli, kdy se nákaza do zařízení dostane, je často velmi složité předejít jejímu šíření, přestože personál dodržuje přísná bezpečnostní opatření.

Aktuálně je situace alarmující v Domově pro seniory v Michli. V posledních dnech zemřelo šest jeho klientů a desítky jsou nakažené. Podle informace MF DNES v úterý další plošné testy prokázaly 11 nových případů nákazy u jeho klientů a u tří zaměstnanců.

Jak informovala ČTK, nakažených seniorů bylo v pondělí 36, s úterními výsledky, které zjistila MF DNES, jejich počet tedy stoupl na 47. Kapacita zařízení je 78 lůžek. Při plném obsazení by to znamenalo, že onemocněla více než polovina klientů.

Už koncem března byl celý objekt vydezinfikován odbornou firmou, klienti a zaměstnanci domova byli otestováni a zařízení vytvořilo infekční oddělení. Pražská hygiena tehdy připustila, že kdyby měla k dispozici budovu, do které by bylo možné nenakažené klienty přesunout, tak by stav v zařízení tímto způsobem řešila. Kapacita ovšem není, a tak se domov podle jeho ředitelky Věry Barešové řídí striktně předpisy, které jim hygiena zadá.

Někteří nakažení klienti byli také převezeni do nemocnic. Aktuálně jsou hospitalizované dvě seniorky na IV. interní klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici. A celkem osm seniorů v Nemocnici Na Františku. Tam zdravotníci převezli prvních šest seniorů minulý týden a další dva včera.

„Zdravotní stav pacientů je uspokojivý, odpovídající věku i přidruženým chorobám. Náš personál s nimi aktivně pracuje, v rámci možností provádí rehabilitace, polohování a masáže, pouští jim také hudbu podle jejich přání,“ uvedla mluvčí Nemocnice Na Františku Lucie Krausová.

Domov zaškoluje nové zaměstnance za pochodu

Nyní funguje domov v co nejvíce izolovaném režimu.



„Celé zařízení je v karanténě, naši pracovníci tu nejsou ubytováni, protože by to technicky nešlo, ale jsou sváženi svozem, protože nesmí do MHD, takže v podstatě jen pendlují mezi domovem a pracovištěm, nikam jinam nesmějí,“ popisuje ředitelka Domu seniorů Michle Barešová.



„Situace je pro ně velice těžká,“ doplňuje. Se svozy jim nabídla pomoc organizace Societa, která jinak poskytuje dopravu seniorům nebo lidem s omezenými možnostmi pohybu, kteří mají průkaz ZTP nebo ZTP/P, a to v rámci Pražské integrované dopravy. „Velmi nám tím pomohla,“ potvrzuje Barešová. Bez pomoci by podle ní zařízení kvůli nedostatku aut nezvládlo svozy samo zajistit.



Zařízení si musí nyní vystačit jen s polovinou kmenových zaměstnanců. „Když se zjistilo, že tu máme pozitivně testované klienty, tak značná část personálu se toho zalekla,“ líčí Barešová.



Nakažení senioři v Praze První případ nakaženého seniora se prokázal v Domově pro seniory na Chodově. Pětadevadesátiletý muž, který následkem onemocnění zemřel, byl první obětí koronaviru v Česku. Následné testy v zařízení potvrdily nákazu u dalších seniorů.



Dalším místem, kde se potvrdila nákaza u seniorů, bylo na oddělení následné péče Thomayerovy nemocnice v Krči, kde testy prokázaly pozitivní výsledky na COVID-19 u seniorů.



Druhým domovem pro seniory, který byl v Praze zasažen nákazou koronaviru, byl domov v Michli, v něm byla nákaza potvrzena 26. března.



Nákaza se objevila také v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi, která funguje primárně jako léčebna dlouhodobě nemocných.

„Zůstalo nám tu zdravé jádro, lidí samozřejmě strašně ubylo, více než polovina, tak jsme museli přijmout nové pracovníky, které zaučujeme v běhu,“ sděluje Barešová. Personální stav doplnily jak sestry v záloze, tak i lidé, kteří nyní nemohou vykonávat svoje zaměstnání.



Systém práce je ovšem v domově zachován. „Směny jsme nijak měnit nemohli, protože pracujeme v třísměnném provozu, jinak to ani nejde,“ vysvětluje Barešová. Zvládat to však teď musí s menším počtem pracovníků.

Praha přispěla na mzdy

Aby mělo sociální a ambulantní zdravotnické zařízení, které je nestátní, finance na mzdy, rozhodli v pondělí pražští radní, že mu věnují dar ve výši půl milionu korun. „Jsou první soukromé zařízení s takovýmto dopadem a já jsem nechtěla, aby to zhoršilo atmosféru v celém tomto segmentu, tak jsem bojovala za tento dar, aby mohli pokrýt náklady na nové pracovníky, protože většinu těch svých mají v karanténě,“ přibližuje zastupitelka Mariana Čapková (Praha sobě).

Magistrát pomáhá domovu také se zajištěním ochranných pomůcek, kterých už nyní má dostatek. „Musím pochválit magistrát, že nás dobře zásobuje. I hygiena nám ze začátku velmi pomohla, abychom pomůcky měli, protože musíme chodit ke klientům v respirátorech – těch trojkových, musíme mít overaly, brýle, v podstatě v plné výzbroji,“ dodává Barešová.