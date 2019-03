Při domácím porodu zemřel novorozenec, případem se zabývá policie

Vždy to vypadá nadějně, ale stále nic. Měřím bazální teplotu, tento měsíc to vypadalo velmi nadějně. Teplota 37,5 a Ms meškala 7 dní. A stejně ta mrška červená přišla. :( Už nevím proč to nejde. Vždy se snažíme v době ovulace i pravidelně celý měsíc a stále nic. Už je mi z toho až smutno.