Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tyranů v bytech přibývá. Dětské oběti jsou terčem násilí často i v dospělosti

Juliana Hámová
  11:02
Násilí v rodině nezůstává za zavřenými dveřmi. Přechází z generace na generaci – a čísla to potvrzují. Policie v minulém roce vykázala z domácností 1 640 násilných lidí, což je nejvíce od zavedení systému intervenčních center před dvaceti lety. Jen v Praze šlo o 167 případů, v 99 domácnostech přitom žily děti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od roku 2007 jsou policisté v případě domácího násilí oprávněni vykázat jeho původce z obydlí. Za tu dobu policie v celé republice eviduje více než 23 tisíc vykázání, z toho 2 781 připadá na hlavní město.

Pražské intervenční centrum se letos v březnu přestěhovalo na novou adresu, nyní sídlí na Žižkově v Křišťanově ulici. Podle jeho vedoucí se násilí týká všech sociálních skupin.

Domácí násilí na mužích existuje. V hádce ustupují z obav, že se to otočí proti nim

„Praha je specifická především svou velikostí, anonymitou a sociální různorodostí. Setkáváme se zde s velmi širokým spektrem klientů – od lidí v dlouhodobě ekonomicky nejisté situaci až po vysoce vzdělané s vysokým sociálním statusem. Domácí násilí se týká všech sociálních skupin,“ řekla vedoucí Intervenčního centra Praha Jana Vašinová.

Další specialita metropole je podle ní vysoká migrace a větší počet cizinců. U některých klientů se proto přidává jazyková bariéra, nejistý pobytový status nebo absence širší rodinné podpory.

Násilí z generace na generaci

Důvodů nárůstu vykázání může být podle odborníků více. „Obecně se o domácím násilí více mluví, je silnější osvěta a lepší informovanost,“ uvedla Vilma Janoušková, ředitelka organizace Acorus, která pomáhá obětem domácího násilí a nabízí i krizovou pomoc dětem.

„Je otázka, zda roste počet případů jako takových, nebo policie více využívá institut vykázání,“ dodala. Děti, které v násilí vyrůstají, si podle expertů často nesou traumatické zkušenosti do dospělosti. Jedním z takových případů je i příběh čtyřiadvacetileté Evy. Když byla malá, vnímala, že otec dlouhodobě týrá její matku. Začala utíkat z domova, zhoršila se ve škole a její mladší bratr se začal pomočovat a sebepoškozovat.

Matka se na intervenční centrum obrátila až po letech, kdy už se bála o život. S pomocí pracovníků centra odešla s dětmi do bezpečí a muže později soud odsoudil za týrání.

Expartnerka vinila Turka z vyhrožování zbraní i znásilnění. Policie případ odložila

O několik let později služeb intervenčního centra využila i samotná Eva, tentokrát jako dospělá žena a matka malého syna. Partner ji podle její výpovědi začal napadat během těhotenství a po další době hrozil únosem dítěte. Do případu se zapojila policie i Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Partnera policie obvinila z týrání a ze znásilnění.

Příběh Evy ukazuje jeden z často opomíjených aspektů domácího násilí — jeho mezigenerační přenos. Děti, které v takové rodinné atmosféře vyrůstají, si podle expertů často nesou traumatické zkušenosti do dospělosti.

Děti neuniknou zranění

Neznamená to automaticky, že se samy stanou násilnými, ale častěji se ocitají ve vztazích, kde násilí znovu zažívají nebo tolerují.

Právě na tento problém upozornil aktuální výzkum SocioFactoru pro Asociaci pracovníků intervenčních center ČR, zaměřený na transgenerační přenos násilí.

Nestojíš za nic! Domácí násilí přitvrzuje, hojně postihuje i děti

Loni v souvislosti s domácím násilím bylo evidováno celkem 3 251 ohrožených dětí. Z toho 1 743 jich označila za ohrožené přímo policie v případech vykázání, dalších 1 508 dětí zachytila intervenční centra v takzvaném nízkoprahovém režimu – tedy v situacích, kdy rodiny vyhledaly pomoc samy, bez zásahu policie.

Data o domácím násilí

  • Vykázaných násilníků v roce 2025 bylo v Praze 167. V České republice 1 640.
  • Celkový počet vykázaných lidí od roku 2007 je přes 23 tisíc – v Praze 2 781.
  • Celkový počet dětí ohrožených domácím násilím byl v roce 2025 v Čechách 3 251. Z toho 728 dětí zažilo přímé násilí.

Z výzkumu také vyplynulo, že 728 dětí bylo vystaveno přímému násilí a 78 jich utrpělo zranění. Přibližně třetinu dětí měl v evidenci OSPOD už před samotným vykázáním násilníka z domácnosti.

Naučit učitele vhodně reagovat

Intervenční centra vznikla v Česku v roce 2007 jako součást ochrany před domácím násilím. Jejich úkolem je navázat kontakt s ohroženým člověkem poté, co policie vykáže násilníka ze společného obydlí, pomoci jí s bezpečnostním plánem, právní pomocí nebo komunikací s úřady a dalšími institucemi.

Za dvacet let fungování se však podle odborníků ukázalo, že centra musejí více myslet právě na děti.

Stát slibuje po vraždě tříleté dívky reformu. Děti nebyly prioritou, říká Malá

„Systém ochrany umí v akutní fázi domácího násilí rychle a efektivně zasáhnout. Data o dětech ale připomínají, že nestačí reagovat až ve chvíli, kdy dojde na policejní vykázání,“ říká Martina Vojtíšková z Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

„Potřebujeme, aby se oběti a rodiny dokázaly ozvat dřív a aby lidé, kterým se dítě svěří, například učitelé, školní psychologové nebo sociální pracovníci, uměli reagovat citlivě, bezpečně a bez bagatelizace,“ dodává.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův...

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...

Mural v Modřanech musel zmizet, lidé se divili. Autor tam teď namaloval nový

Obnovený mural autora @Chemis na zdi ulice U Československého exilu v Praze 12 ...

Na opěrné zdi v ulici Československého exilu na Praze 12 vznikl nový mural od streetartového umělce Chemise. Dílo s názvem Československý exil připomíná tři vlny nucených odchodů z vlasti ve 20....

V Praze přibývá padesátníků na úřadu práce. Na obzoru je problém, varují experti

Premium
ilustrační snímek

Na pracovním úřadě v metropoli přibývá lidí středního věku. Firmy je sice automaticky neodmítají, ale ani o ně nestojí.

„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty

Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026)

Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní...

Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst

Huawei Ox Horn Campus

Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...

Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště

Lanovka na Petřín

U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...

7. června 2026

OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje,...

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...

7. června 2026

Satková slaví v Troji stříbro, nestačila jen na legendu. Kanoistům vládl Gestin

Aktualizujeme
Trio medailistek ze závodu kanoistek na Světovém poháru v Troji. Zleva: Martina...

Kanoistka Martina Satková vybojovala stříbro na Světovém poháru doma v Praze-Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessicu Foxovou, jež po loňské operaci ledviny...

6. června 2026  14:54,  aktualizováno  15:54

Syn napadl rodiče, krátce nato začal hořet dům. Konflikt prošetřuje policie

Ilustrační snímek

Policisté vyšetřují páteční incident v Hořanech na Kutnohorsku, kde po rodinné hádce začal hořet rodinný dům. Podle policie měl dvaatřicetiletý muž před požárem napadnout své rodiče. Policisté ho...

6. června 2026  11:46

Loučení s mazlíčky jako výnosný byznys, stoupá zájem o zvířecí hřbitovy

Už i v Moravskoslezském kraji vzniklo zvířecí krematorium, a to v areálu...

Zvířata už dávno nejsou jen domácí mazlíčci, ale plnohodnotní členové rodiny. Tomu odpovídá i rostoucí zájem o jejich důstojné pohřby, kremace nebo památeční šperky z popela. Ve Středočeském kraji...

6. června 2026  11:01

Po nárazu do stromu zemřela na Kutnohorsku mladá žena, tři lidé se zranili

ilustrační snímek

U Křesetic na Kutnohorsku narazilo v noci na sobotu osobní auto do stromu. Nehodu nepřežila jednadvacetiletá spolujezdkyně, řidič a další dva muži skončili v nemocnici. Pro řidiče vozu, který utrpěl...

6. června 2026  9:30

„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty

Pražský dopravní podnik čelí kvůli sloganům kritice. (2026)

Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní...

6. června 2026  9:20

Já to přece nevzdám. Mistr světa Přindiš se v 37 letech vrátil. A má plán

Vít Přindiš během závodu SP v Troji.

V roce 2023 slavil Vít Přindiš na kajaku titul mistra světa ve vodním slalomu. Dvakrát byl mistrem Evropy, třikrát celkovým šampionem Světového poháru, platil za extratřídu v peřejích. Jen tu...

6. června 2026  8:13

Neskutečné emoce. Jak Krejčí zklidnil hlavu, dobyl Troju a porazil zbytek světa

Jakub Krejčí na vodě v Troji během SP kajakářů

Tvrdí o sobě: „Vodní živel mě zcela pohltil.“ Zároveň se ho však naučil ovládat. Až tak, že v pátek v pražské Troji porazil poprvé všechny nejlepší kajakáře světa. U něj hledejte budoucnost českého...

6. června 2026  7:52

Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst

Huawei Ox Horn Campus

Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...

6. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

U Kolína se srazila dvě auta. Zranilo se několik lidí včetně dětí

Vážná nehoda na silnici 125 u Kolína. (5. června 2026)

Na silnici I/125 u Kolína došlo v pátek večer k vážné dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, proběhlo také vyprošťování zraněných.

5. června 2026  21:26,  aktualizováno  21:58

Jsem pes, hlídám ovce a bojuju s vlky. Šustr po trestu plánuje: Zůstanu stejnej

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Ovčáckého psa uvázali na řetěz. Za ostrou kritiku výkonu sudího Ondřeje Berky v Teplicích dostal trenér Pavel Šustr z fotbalové Dukly dvouzápasový zákaz činnosti. „Odvolávat se nebudu, i když...

5. června 2026  19:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.