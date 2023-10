Porucha jezu na Mělnicku zastavila provoz na Vltavě i Labi, klesla hladina

„V pátek večer došlo na zdymadle v Dolních Beřkovicích k poruše levého jezového pole. S tím sektorem nejde hnout, položil se a vytéká přes něj víc vody, než je potřeba, takže došlo ke snížení hladiny ve zdrži Dolní Beřkovice. Zasahuje to na Labi až ke zdymadlu Obříství nad soutokem s Vltavou a na Vltavě až k plavební komoře Hořín. Snažili jsme se to v sobotu a dnes alespoň provizorně opravit, ale zatím se to nepodařilo, budeme pokračovat zítra,“ řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Státní plavební správa (SPS) zastavila v dotčených úsecích plavbu. „S ohledem na událost na VD Beřkovice je s okamžitou platností do odvolání zastaven plavební provoz na Vltavě od soutoku po plavební komoru Hořín (ř. km 0,00-1,00) a na Labi ve zdrži VD Beřkovice (ř. km 830,53-843,13). Nejsou garantovány plavební hloubky,“ uvedla na síti X ředitelka SPS Klára Němcová.

Povodí Labe vodu po opravě napustí až po kontrole plavidel, která uvázla. „Bude třeba prohlédnout všechna plavidla, která případně nasedla někde na dno. Víme určitě, že je jedna loď v plavebním kanálu pod zdymadlem Hořín,“ uvedla Bendová.