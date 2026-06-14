Nezabrzděná bílá dodávka sjela odpoledne nad vodu a zadním podvozkem zůstala viset z náplavky.
„Aktuálně je dodávka zakotvena k pevnému bodu na zemi, aby nedošlo ke sjetí do vody. Pracuje se na jejím vytažení,“ uvedla mluvčí.
Nezabrzděná bílá dodávka sjela odpoledne nad vodu a zadním podvozkem zůstala viset z náplavky.
„Aktuálně je dodávka zakotvena k pevnému bodu na zemi, aby nedošlo ke sjetí do vody. Pracuje se na jejím vytažení,“ uvedla mluvčí.
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...
Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...
Přišel si koupit sukni, kvůli svému oblečení si ale vyslechl osobní poznámky a z obchodu byl vykázán. Diskriminace zákazníků na základě sexuality je podle právníků čím dál častější. Prodejcům přitom...
U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...
Pražští kriminalisté vyšetřují potyčku dvou mladých cizinců, která v noci na neděli skončila smrtí jednoho z nich. Útočník je podezřelý z vraždy, řekl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
Pražští hasiči v neděli zasahovali u dodávky, která u Jiráskova mostu v centru Prahy sjela z náplavky nad vodu. Vůz zajistili, aby nespadl do Vltavy, informovala mluvčí hasičů Kateřina Benešová.
Silničáři v sobotu večer zbourali most přes dálnici D4 poblíž Jíloviště u Prahy. V neděli postupně obnovili provoz ve dvou pruzích v obou směrech. Stavba nového mostu za 195 milionů korun však...
Nápad koupit si před nadcházející letní sezonou chalupu může zájemce vyjít draho. Kdo hledá kvalitní místo na dobrém místě, anebo chce venkovský dům užívat místo obtížně dostupného pražského bytu,...
Mezi železničními stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Řeporyje narazil v sobotu odpoledne osobní vlak do větví. Jednokolejná trať mezi Berounem a Smíchovem byla kvůli nehodě asi dvě hodiny uzavřená....
Praha je krásná z ulice. Ještě krásnější je ale několik pater nad ní. Od ikonických výhledů na Staré Město až po střechy, o nichž vědí hlavně místní. Pokud existuje období, kdy dává rooftop kultura...
Odvolávám, co jsem odvolal. I tak by se podle legendární české pohádky dalo parafrázovat dění kolem zvýšení daně z nemovitosti v Říčanech. Obyvatele města nedaleko Prahy totiž před pár dny, když se...
Lidé si v sobotu v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik...
Nezletilý pachatel v pražských Modřanech v úterý napadl jedenáctiletou dívku a způsobil jí úraz hlavy. Na místo vyjela záchranná služba, která ji ošetřila a převezla do nemocnice. Co přesně se...
I několik měsíců se v Praze čeká na pomoc v podobě dluhového poradenství. Pomoci by nově mohl online formulář zaměřený na dluhy a finanční potíže. Klienti by tak své problémy mohli řešit i vzdáleně.
Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
49 850 500 Kč
Z Karlova mostu v pátek večer spadl muž okolo dvaceti let do Vltavy, neutrpěl žádná zranění. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského se po pádu držel za dřevěnou zábranu u pilíře mostu, kde ho...
Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. O nehodě informoval web dopravce a potvrdil ji také...