Dobříš má problém s cyklisty na chodníku, na něm přitom můžou jet pouze děti

Nebezpečnou, a hlavně nepovolenou jízdou ale ohrožují chodce také majitelé koloběžek, ať už normálních, či elektrických. Vyrazit na kole po chodníku mohou pouze děti mladší 10 let, neboť ještě nemohou využívat silnici.

Prohřešků se dopouštějí i někteří dospělí, ale většinou jde o teenagery. „Strážníci v první polovině srpna během dvou dnů též zaznamenali zvýšený pohyb starších dětí na jízdních kolech po chodnících, a to dokonce i bez helmy. Ale i některých našich starších spoluobčanů, kteří se bojí jet po silnici, a tak využívají chodníku,“ líčí situaci v ulicích zástupkyně velitele Městské policie Dobříš Alena Kovaříková.

Jak dále konstatuje, postoj zákona je přitom jednoznačný. Cyklista prostě na chodník nepatří. Jinak mu může hrozit až dvoutisícikorunová pokuta.

Rovněž státní policie opakovaně upozorňuje, že cyklista je účastníkem provozu, přestože nepotřebuje řidičské oprávnění. I tak by měl jako řidič nemotorového vozidla znát zákon o provozu na pozemních komunikacích. „Obecnou povinností řidiče je chovat se ohleduplně a ukázněně, aby neohrožoval život, zdraví či majetek jiných osob, ani ten svůj,“ připomněla v rámci pravidelné prevence před časem jejich povinnosti i mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

Ohleduplnost zdůrazňují i někteří účastníci současné diskuse o nebezpečných cyklistech v Dobříši. „Až k sobě začnou být lidé tolerantní, bude se tu lépe žít. Když jdu pěšky, klidně cyklistovi uhnu. A když jedu na kole po chodníku, pojedu pomalu a předjedu chodce, třeba až si mě všimne,“ nabízí svůj postoj k problémům v ulicích na facebooku města jedna z přispěvatelek.

Helmu nasadit i na koloběžce

Až na několik výjimek ovšem platí výše uvedená slova strážců pořádku. Bicykly ani další jednostopé dopravní prostředky na chodník nesmějí. „Ať je to kolo, elektrokolo, nebo elektrokoloběžka, chodník je od slova chodit, po chodníku se tedy chodí. Pokud tam není vyznačená společná cyklostezka a stezka pro chodce. Na chodník smějí pouze děti do deseti let, které ještě nemohou jezdit samostatně po silnici. Ale musí jezdit takovou rychlostí, aby neohrozily chodce,“ konkretizuje pravidla středočeský koordinátor BESIP Miroslav Polách.

Co o jízdě městem říká zákon Cyklista je zákonem o silničním provozu definovaný jako řidič nemotorového vozidla. Legislativa doslova říká, že jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Nicméně existují výjimky. Jde o úseky, na kterých je pohyb cyklistů výslovně povolený, a to dodatkovou tabulkou „Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol“. A po chodníku smějí na kole jezdit také děti mladší 10 let. Nesmějí ale ohrozit chodce.

K tomu varuje, že statistiky každoročně uvádějí množství nejen zraněných, ale dokonce i jednotky usmrcených při kolizích chodců s neukázněnými cyklisty. Poškození přitom bývají jak mezi chodci tak mezi cyklisty.

Nejde však jenom o kola, ale právě také o jejich elektrické varianty, včetně podobně poháněných koloběžek. „Setkávám se s tím poměrně často. Jdu po chodníku a najednou se za mnou skoro neslyšně vyřítí někdo na elektrokoloběžce. Není to nic příjemného, když navíc jezdí poměrně rychle. Na druhou stranu chápu, že ne všude je cyklostezka a v dnešním provozu je to na silnici o strach,“ svěřuje se se svou zkušeností dvaašedesátiletý Miloslav z Příbramska.

Pravidla provozu se týkají i bezmotorových koloběžek. „Moc lidí to neví, ale v zákoně je věta, že osoba jedoucí na koloběžce je považována za cyklistu. Tím pádem by měli mít helmu – a to se také moc nedodržuje,“ říká Miroslav Polách.

Městem na kole podle webu

Právě specialisté na bezpečnost provozu se snaží správné zásady jízdy vštěpovat těm nejmladším. Prevenci se věnují hlavně na dopravních hřištích. „Třeba u té helmy je dobré, když si na ni děti zvyknou odmalička. Někdy se pak stane, že potom donutí nosit helmu i své rodiče, kteří ji předtím opomíjeli,“ podotýká Miroslav Polách.

Kdo má zájem sledovat, jak se rozvíjejí možnosti pohybu jednostopých jezdců v zástavbě, může sledovat vybrané webové portály. Ucelené informace nabízejí například internetové stránky www.mestemnakole.cz. Součástí je také cyklomapa, kam lze zadat konkrétní město a nejen si vyhledat cyklostezky, ale také zjistit, jaký mají povrch. Zároveň jim aplikace pomůže najít několik nejvhodnějších alternativ trasy.