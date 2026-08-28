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Takhle spojené tramvaje Prahou desítky let nejely. Máte omezenou příležitost se jimi svézt

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  9:21

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Spojení tramvají označované jako PX. Souprava je složená z dvou tramvají T3PLF.RP spojených zadními částmi k sobě. Na snímku z roku 1983 na výlukové lince číslo 45 mezi Holešovicemi a Trojou. | foto: DPP

Fanouškům tramvají v Praze se o víkendu naskytne jedinečná možnost projet se soupravou, která hlavním městem desítky let nejela. Řeč je o unikátním spojení dvou vozů zadními částmi k sobě. Dopravní podnik tuto tramvaj vypraví v sobotu a v neděli vždy na jeden spoj.

Souvisí to s opravou tramvajové smyčky na Spojovací, která potrvá do 12. září.

Dopravní podnik nainstaluje kolejový přejezd u křižovatky Hartigova x Spojovací, kam sice nasadí obousměrné tramvaje KT8, jako zálohu tu ale kvůli možnému nedostatku těchto tramvají v souvislosti s dalšími výlukami, bude mít právě tramvaje spojené zadními částmi k sobě.

„Budou připraveny jako záloha. V případě provozních potřeb bychom je nasadili na méně vytíženou linku 19,“ vysvětlil dopravní ředitel DPP Jan Barchánek.

Neobvyklé tramvajové spojení je označováno jako PX a zapojeny do něj budou tramvaje T3R.PLF. V Praze na pravidelné lince jezdily před více než 40 lety.

„Není to pro nás nic nového. S vlaky PX tramvají T3 jsme v roce 1983 jezdili například na výlukové lince 45 z Holešovic do Troje. Vlaky PX používají v případě výluk také kolegové z Dopravního podniku města Brna,“ řekl technický ředitel DPP – Povrch Jan Šurovský.

Veřejnost se bude moci unikátním spojením dvou tramvají svézt tuto sobotu a neděli.

„Fanoušci si budou moct vlak složený z tramvají ev. č. 8281 + 8279 vyzkoušet tuto sobotu 29. srpna na prvním pořadí linky 19, vlak z tramvají ev. č. 8271 + 8280 pak v neděli 30. srpna na stejné lince, pořadí čtyři,“ upřesnil Šurovský.

Od pondělí 31. srpna budou tyto dva vlaky sloužit pouze jako provozní záloha.

Oprava smyčky ve Spojovací se dotkne linek 9, 11 a 98, které pojedou jen do Vozovny Žižkov, obsluhu úseku Kněžská luka/Spojovací – Vozovna Žižkov bude zajišťovat posílená linka 31. Posílená bude autobusová linka 146 o vložené spoje X146.

Začíná i výluka kvůli stavbě nové tratě

V sobotu startuje i další výluka, a to mezi Olšanským náměstím a Nákladovým nádražím Žižkov, která potrvá do 10. října.

Dopravní podnik totiž začne přestavovat první část kolejového rozvětvení v křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského a také budovat napojení budoucí tratě Olšanská – Habrová do stávající kolejové sítě.

Tramvajové linky 9, 26 a 95 budou dočasně vedeny odklonem přes Floru a Olšanské hřbitovy, linka 5 bude jezdit do Holešovic a linka 34 bude zrušena.

Informace o výlukách jsou k dispozici také na webech PID a DPP.

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