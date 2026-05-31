Loni do Prahy přijelo strávit alespoň jednu noc přibližně 1,6 milionu Čechů. Je to o 335 tisíc víc než v roce 2019 před pandemií covidu-19. „V současnosti domácí hosté tvoří přibližně pětinu všech návštěvníků přijíždějících do metropole. Nárůst počtu domácích turistů ve srovnání s rokem 2019 je výsledkem systematické podpory domácího cestovního ruchu v rámci programu a kampaně V Praze jako doma,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová. Češi podle ní stráví v Praze v průměru 1,7 noci, zahraniční turisté 2,3 noci.
Ze zahraničí jezdí do Prahy nejvíce turistů z Německa, a to zhruba milion, následují turisté z USA, kterých loni dorazilo 507 tisíc. Ve srovnání s rokem 2023 je to asi o 83 tisíc víc. Další nejpočetnější skupinou jsou Britové, kterých loni přijelo zhruba 500 tisíc. O dva roky dříve to bylo 399 tisíc. Vysoký počet turistů přijíždí také z Polska, Itálie, ze Španělska a z Francie.
Přijíždí více Izraelců
Za poslední dva roky značně vzrostl počet návštěvníků z Izraele, a to z 92 tisíc v roce 2023 na 206 tisíc v roce 2025. „Důvodem je mimo jiné to, že návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou destinaci. Roli hraje také významná židovská historie a přítomnost židovské čtvrti v Praze,“ řekla Janderová. Upozornila zároveň, že v prvním letošním čtvrtletí počet turistů z Izraele poklesl asi o 30 procent. Důvodem je podle mluvčí konflikt na Blízkém východě.
Přibývá také turistů z Číny a Turecka. „Růst počtu turistů z Číny a obecně z asijských zemí souvisí především s obnovením pravidelných leteckých spojení, například na trasách Praha - Peking, Praha - Soul nebo Praha - Tchaj-pej,“ dodala Janderová.
Z poplatků má město přes 900 milionů
Do Prahy loni přijelo 8,3 milionu turistů, z toho 1,6 milionu bylo z České republiky. Praha vybrala v roce 2025 na poplatku z pobytu 933 milionů korun. Je to o 48 milionů korun víc než předloni.
PCT zajišťuje propagaci Prahy v ČR i zahraničí a má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.