Čtyři koně Převalského míří do Kazachstánu. Vůbec poprvé jen hřebci

Autor: ,
  14:49
Další čtyři koně Převalského dnes zamíří do Kazachstánu, jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této země. Letí čtyři hřebci, poprvé do transportu Zoo Praha nezařadila klisnu. Po adaptaci na podmínky v Kazachstánu mají koně žít ve volné přírodě. Do oblasti Zlatá step dnes odletí armádním letounem CASA, do něhož zaměstnanci zahrady koně v kontejnerech naložili. Letadlo se pak vrátí pro čtyři koně do Berlína.
Další čtyři koně Převalského dnes zamíří do Kazachstánu, jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této země. Letí čtyři hřebci, poprvé do transportu Zoo Praha nezařadila klisnu. (31. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pražská zoo chce do oblasti stepí Altyn Dala postupně převézt zhruba 40 koní Převalského, s transporty do Kazachstánu začala v roce 2024. Dříve koně uváděla zpět do přírody na východě a západě Mongolska.

Podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbora Dobiášová letí dnes hřebci Willi, Amadeus, Victor a Claudius. Transport je pro ně náročný. S mezipřistáními v Istanbulu a Baku by koně měli přistát v kazašské Astaně v pondělí ráno. Z tamního letiště pojedou na nákladních autech do Zlaté stepi.

Vznikne nová populace

Podle náměstkyně pražského primátora Jany Komrskové (Piráti) v transportu poprvé není žádná klisna. „Důvody jsou jednoduché. V Kazachstánu bude ZOO Praha realizovat novou populaci, je potřeba, aby chov byl variabilní, odolný a životaschopný,“ řekla Komrsková. Dobiášová označila populaci koní Převalského v Kazachstánu za zatím křehkou. Stádo tvoří zpravidla podle údajů zoo jeden hřebec a až 25 klisen.

Kazachstánský velvyslanec Kajrat Abrachmanov řekl, že projekt v Kazachstánu je úspěšný, vědecký přínosný, pomáhá vzájemným vztahům a Kazachstán za něj partnerům včetně české armády, která koně přepravuje, děkuje. Koně podle velvyslance v Kazachstánu obývají asi 5800 hektarů velkou plochu.

Transporty se odehrávají obvykle v červnu a v červenci. Loni hřebec Wisky dokázal uniknout při transportu na kbelské letiště i poté běhal na Pražském okruhu, kdo ho odchytili pracovníci pražské zoo spolu s policií.

Úspěchy transportů do Kazachstánu byly nejprve střídavé, a to zejména kvůli tamnímu drsnému klimatu, v němž teploty kolísají mezi minus a plus 40 ° C. Na změnu prostředí se lépe adaptují mladší jedinci. Aby byla introdukce dlouhodobě úspěšná, je třeba co nejvíce omezovat genetickou příbuznost koní. Proto pocházejí z různých zoologických zahrad.

První do aklimatizačních ohrad

Po transportu pracovníci zoo vypustí koně do takzvaných aklimatizačních ohrad, a to hřebce a klisny zvlášť. Do volné přírody je pak vypustí zhruba po roce.

O záchranu koní Převalského se zasloužil hipolog a lékař František Bílek, který tři koně koupil ve 20. letech 20. století v Německu. Po vzniku pražské zoo věnoval zakladatelský pár jejího chovu, hřebce Aliho a klisnu Minku.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, populace v lidské péči ale umožnila reintrodukci druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. V pražské zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 260 hříbat. Celkem je v evropském chovném programu podle dřívějších informací asi 830 koní Převalského, další jsou mimo tyto programy.

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Smrtelná nehoda zůstane bez trestu. Miliardář Pelc vyvázl kvůli špatnému zdraví

Premium
Podnikatel Zdeněk Pelc podle policie zavinil v červnu 2025 pod vlivem alkoholu...

Krajský soud v Praze potvrdil rozhodnutí nižší instance, kterým bylo zastaveno trestní stíhání dlouholetého šéfa loděnické gramofonové firmy Zdeňka Pelce. Vyplývá to z justiční databáze i sdělení...

Skleník na kolejích, říkají kritici lanovky na Petřín. Klimatizace není možná, líčí mluvčí

Premium
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Pokud zbrusu nová lanovka na Petřín získá všechna potřebná povolení, už na sklonku léta by mohla převážet první výletníky, kteří si tak užijí dokonalý výhled na historické centrum Prahy. Mnozí z nich...

Statek na severu Prahy se promění na gymnázium pro stovky studentů

Památkově chráněný areál Brandejsova statku se změní na gymnázium. Zůstanou tam...

Chátrající památka na severním okraji metropole, suchdolský Brandejsův statek, by se měla proměnit po obnově za přibližně miliardu korun na gymnázium. Sloužit bude stovkám studentů.

31. května 2026  11:02

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy...

31. května 2026  10:42

Ukradená pálka a konec stříbrné frustrace. Stolní tenisté El Niňa ovládli extraligu

Stolní tenisté pražského El Niňa slaví mistrovský titul.

Přípravu na superfinále extraligy stolním tenistům pražského El Niňa zkomplikovala nemilá věc. Jevgenu Pryščepovi při cestě z Francie, kde žije, ukradli batoh, v němž měl pálku, a tak si náhradní...

31. května 2026  6:24

Záchranáři popsali příčiny tonutí, roli hraje i alkohol. Varují před riziky koupání

Ilustrační snímek

Pražští hasiči za poslední rok zachránili z vody nejméně 16 tonoucích lidí. Případů, kdy šlo u vody o život, však bylo výrazně více. Policisté a záchranáři proto před začátkem letní sezony upozorňují...

30. května 2026  11:01

Fotbalistky Sparty slaví double. Ve finále domácího poháru zdolaly Slavii na penalty

Fotbalistky Sparty se radují ze zisku domácího poháru.

Sparťanské fotbalistky si užívají ideální sezonu. Po sedmi letech a celkem pojedenácté získaly Český pohár. Ve finále v Radotíně porazily Slavii 4:3 v penaltovém rozstřelu, utkání skončilo bez...

29. května 2026  15:03

VIDEO: Petřínské lanovky na sebe poprvé mrkly. Slunce však výsledný efekt zhatilo

Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má...

Nové vozy lanovky na Petřín prošly v pátek dalším kolem testování. V centru pozornosti tentokrát nebyla jen jejich pojízdnost, ale především to, na co se příznivci očekávané novinky těší nejvíce....

29. května 2026  14:49

VIDEO: Průlet nad stavbou Pražského okruhu. Tudy pojede až 80 tisíc aut denně

Proleťte se nad rozestavěným Pražským okruhem

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje ve stavbě Pražského okruhu. Nedávno zveřejnilo působivě sestříhané video z dronu, kde je vidět postup prací u Běchovic.

29. května 2026  13:02

Smrtelná nehoda zůstane bez trestu. Miliardář Pelc vyvázl kvůli špatnému zdraví

Premium
Podnikatel Zdeněk Pelc podle policie zavinil v červnu 2025 pod vlivem alkoholu...

Krajský soud v Praze potvrdil rozhodnutí nižší instance, kterým bylo zastaveno trestní stíhání dlouholetého šéfa loděnické gramofonové firmy Zdeňka Pelce. Vyplývá to z justiční databáze i sdělení...

29. května 2026  12:52

Kvůli modernizaci Masarykova nádraží tam půl roku nepojedou vlaky z Kladna

Rekonstrukce a modernizace Masarykova nádraží v Praze. (květen 2026)

Šest měsíců nebudou vlaky z Kladna končit ve stanici Praha-Masarykovo nádraží. Důvodem jsou pokračující práce na modernizaci nádraží. Vlaky z největšího města Středočeského kraje budou mít cíl ve...

29. května 2026  11:39

V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou...

Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a...

29. května 2026  11:01

Metro v centru pět hodin nejezdilo, dopravu zastavila technická závada

Provoz na části pražské linky metra A zastavila brzy ráno technická závada mezi...

Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdily pět hodin mezi stanicemi Želivského a Náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích byla doprava...

29. května 2026  6:42,  aktualizováno  10:02

