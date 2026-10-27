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Dnes naposledy. Končí oblíbené trhy na městském stadionu, lidé sem chodili třicet let

Pavel Svačina
  7:30

Na trhy na stadionu v Mladé Boleslavi mířily pro ovoce, zeleninu a další zboží vždy v úterý stovky lidí. | foto: Pavel SvačinaMAFRA

Nakoupit čerstvé ovoce i zeleninu od farmářů nebo zahrádkářů, ale i různé další potravinářské či nepotravinářské zboží mířily každé úterý stovky zákazníků na Městský stadion v Mladé Boleslavi. Zdejší příjezdová cesta ke hřišti, na kterém se pravidelně odehrává prvoligový fotbal, se vždy v úterý ráno změnila v jedno velké tržiště se stánky.

„Bylo to fajn, je to blízko ze sídliště, dá se tu i dobře zaparkovat. Koupíte dobrý brambory, mrkev, cibuli a mnoho dalšího kolikrát přímo od zahrádkářů. Ceny byly taky slušný, jak u koho,“ pochvaloval si jeden ze zákazníků Josef Procházka. Mrzí ho, že na zdejší trh už se bude moci vydat naposledy v úterý.

Pak „tržiště“ definitivně skončí. Provozovatel Milan Řežábek se rozhodl, že se bude věnovat jiné části svého podnikání.

Trhy v Mladé Boleslavi přitom provozoval dlouhých 30 let. „Nejdříve jsme je dělali u soudu za náměstím, potom u kasáren a nakonec tady na stadionu,“ vzpomíná Řežábek.

Další budoucnost mladoboleslavských trhů ale zastavila jejich ekonomika, ačkoliv zdánlivě přicházelo dost zákazníků.

„Ono to tak vypadá, ale bylo to velice sezonní. Třeba teď před Dušičkami je relativně dost lidí, ale skončí Dušičky a návštěvnost i prodejci budou v lepším případě poloviční. To samé na jaře, kdy je zájem o jarní sadbu,“ vysvětluje Řežábek. Kromě výkyvů v návštěvnosti zákazníků je stále těžší udržet dostatek stánkařů s kvalitním zbožím.

Přestaly vydělávat

Z dříve alespoň relativně vydělávajících trhů se postupně stávala spíše děravá pokladna. „Člověk k tomu má za ty léta nějaký vztah, ale nemůžu vydělávat jinde a nosit peníze tam,“ vysvětluje.

Doplňuje, že nejde jen o čas, který trávil přípravou stánků a organizací trhů, ale také o náklady. Prostor na městském stadionu pronajímal fotbalový klub na základě smlouvy s městem a účtoval si podle informací MF DNES 55 tisíc korun měsíčně. Kromě toho musel provozovatel vždy zajistit strojní čistění prostoru.

Konec trhů rozlítil veřejnost, jen na sociálních sítích jej negativně komentovaly stovky lidí.

„Pro mnohé návštěvníky bylo šokující zjištění, že trhy skončí. Já na ně nechodil, ale myslím, že o tak společensky zásadní věci by radní měli vědět. Jednak, stadion je města a platí jeho údržbu. A potom, nejde jen o možnost koupit třeba cibuli či mrkev, ale tržnice má i svůj společenský rozměr. Setkávají se zde stovky lidí, kteří hledají alternativu k velkým řetězcům,“ říká radní Mladé Boleslavi Robin Povšík.

„Dobrou zprávou je, že fotbalový klub, který stadion spravuje, už jedná s potenciálním novým provozovatelem. Počkáme si, jak jednání dopadnou,“ dodává radní s tím, že město navíc v sezoně provozuje ještě farmářské trhy na Staroměstském náměstí, které se konají v pátek.

„Pokud jsme v případě trhů na Starém Městě přijali pozici, že je v zásadě dotujeme, kdy nájem je nižší než náklady města, potom i zde by výše nájmu neměla být tím úplně zásadním kritériem,“ dodává Povšík.

Trhy v kraji se těší oblibě

Podobné trhy jsou oblíbené ve všech středočeských městech. Třeba v Kolíně jsou trhy s čerstvým ovocem a zeleninou dokonce každý den přímo na Karlově náměstí v centru města. Lidé tam zakoupí i pečivo, mléčné výrobky či květiny.

„Máme stálé zákazníky, kteří k nám chodí nakupovat desetiletí,“ řekl Jaroslav Řehák, jeden z prodejců, který s manželkou provozuje stánek na trhu už téměř třicet roků.

Cestou do práce přes stánky

V Kolíně jsou trhy v centru zavedené, jejich zrušení či přesunutí by zákazníky zklamalo. „Po cestě do práce se tam pravidelně zastavím, podívám se, co by se mi hodilo, co vypadá pěkně čerstvé, a téměř vždy si něco koupím. Za ty roky už mám i své oblíbené stánky,“ uvedla majitelka kolínského kadeřnictví Jiřina Jarošová.

V Nymburce se pravidelně konají Polabské a Pojizerské farmářské trhy, které mají své místo na náměstí Přemyslovců.

„V Berouně na Husově náměstí máme pravidelné středeční a sobotní trhy s širokým sortimentem zboží hodně navštěvované možná i proto, že mají desítky let dlouhou tradici. Navštěvované jsou i Farmářské trhy, které se konají tamtéž již několik let vždy v úterý,“ říká mluvčí Berouna Jitka Soukupová.

V Mělníku se pravidelně konají trhy každou sobotu od jara až do Vánoc v historickém centru města na náměstí Míru.

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