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Dlouhá výluka omezí tramvaje na Ohradě. Trať se napojí na nově budovanou, rozšíří se nástupiště

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  11:37

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kvůli stavbě nové trati a jejímu napojení na stávající síť nepojedou tramvaje z Nákladového nádraží Žižkov na Ohradu a opačně. Výluka potrvá dva měsíce a dotkne se celkem devíti tramvajových linek.

Informoval dopravní podnik na svém webu. Výluka začne tuto neděli a potrvá až do pátku 18. prosince.

Důvodem je nejen modernizace trati v ulici Jana Želivského směrem na Ohradu, ale také napojení na budovanou novou trať na Jarov do stávající kolejové sítě.

Opatření se dotkne tramvajových linek 5, 7, 9, 10, 11, 16, 34 ,95, 98, které změní své trasy, a autobusů 133, 908 a 909. Těm se přemístí zastávka Biskupcova v ulici Jana Želivského. V době výluky zavede DPP za tramvaje náhradní autobusy X9 a noční X95 a X98.

Linky tramvají s číslem 16 a 34 budou dočasně zrušeny, dopravní podnik naopak zavede v denním provozu linky 30 ze Sídliště Ďáblice přes Kobylisy, Palmovku a Ohradu na Spojovací a 37 z Lehovce přes Hloubětín, Nádraží Libeň a Palmovku do stejného cíle.

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V noci bude jezdit linka 90 z Kobylis přes Bulovku, Palmovku a Ohradu na Spojovací.

Zkapacitnění zastávek, výměna panelů

Práce na modernizaci tratě budou probíhat v téměř 700 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami ulic Olšanská x Hartigova.

Stávající velkoplošné panely nebo původní trať s dlážděným krytem DPP nahradí v úseku od Basilejského náměstí po Ohradu pevnou jízdní dráhou na betonové desce s asfaltovým zákrytem z důvodu pojezdu autobusů po trati a společného odbavování autobusových a tramvajových spojů.

V úseku od zastávky Nákladové nádraží Žižkov po Basilejské náměstí bude zmodernizovaná trať uložena ve štěrkovém loži s kolejnicemi na pražcích a otevřeným tramvajovým svrškem kromě zastávek, kde bude trať zadlážděna. V celém úseku DPP do tratě doplní antivibrační prvky pro snížení hluku na okolí.

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V úseku Basilejské náměstí – Ohrada DPP rozšíří vzájemnou osovou vzdálenost kolejí pro bezpečnější provoz a míjení autobusů MHD pojíždějících tramvajovou trať.

Zastávka Biskupcova dostane rozšířená nástupiště, zastávka Nákladové nádraží Žižkov dostane vyšší zkapacitnění.

„Modernizaci opravdu nelze odkládat vzhledem k téměř havarijnímu stavu na některých místech. Nicméně ji musíme koordinovat s výstavbou nové tratě na Jarov a s dalšími navazujícími investičními akcemi v oblasti,“ řekl Jan Šurovský technický ředitel DPP – Povrch.

Minulou sobotu začala v metropoli jiná větší tramvajová výluka, a to mezi zastávkami Na Knížecí a Smíchovské nádraží. Potrvá do 18. října a jejím důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí.

Dopravu v době výluky rovněž zajišťují náhradní autobusy i dočasné linky tramvají.

Výluka tramvají Nákladové nádraží Žižkov - Ohrada od 11. října do 18. prosince 2026.

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