Práce se zaměří na nezbytné zesílení zákrytových (přechodových) desek v prostoru mezi historickou konstrukcí z roku 1911 a novější částí z roku 1962. Cílem je zajistit jeho bezpečný provoz a předejít rozsáhlejším zásahům v budoucnu.
Dopravní omezení začnou platit v sobotu a potrvají až do konce srpna.
„Důvodem této nezbytné opravy je stavební stav železobetonových desek, které vykazují korozní oslabení. Aby se předešlo kompletní demontáži tramvajového tělesa, přistoupila TSK k technickému řešení, kdy budou stávající desky po odbourání vozovkových vrstev očištěny a zesíleny novou spřaženou železobetonovou konstrukcí. Tento postup výrazně zkrátí dobu trvání nutných omezení,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.
Jediná linka tramvaje (12), tudy neprojede vůbec, provoz bude obousměrně vyloučený bez jakékoliv náhrady. Linka místo přes Hlávkův most pojede z Malostranské přes Čechův most, Náměstí Republiky, Bílou labuť a Florenc a dál po své trase.
Prostor, kde tramvaje po mostě jezdí, využijí dělníci pro manipulaci s břemeny, odvoz suti a jako zázemí staveniště.
Provoz aut bude ve směru do Holešovic zúžen a sveden do jednoho jízdního pruhu. Pro bezpečné oddělení staveniště zde bude instalováno mobilní svodidlo v délce 216 metrů. Provoz směr centrum zůstává bez omezení.
Práce na mostě začínají bezprostředně po ukončení výluky metra linky C.
Akce je plně zkoordinována s navazujícími pracemi Správy železnic, která od pondělí 13. července zahajuje rekonstrukci a přeizolaci stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží.