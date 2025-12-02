Dlouhá léta se považoval za ztracený, na stopu Drhovskému pokladu přišel ředitel v archivu

Ten příběh začíná jako v každé druhé pohádce. Bylo nebylo, za devatero horami, v časech třicetileté války si někdo do země ukryl svůj majetek. Bohužel se k němu nedostal zpátky poté, co nebezpečí pominulo, a starodávný hrnek plný mincí zůstal utajený tři sta let. Až ho jednou při orání pole 2. prosince 1955 našel místní farmář z obce Drhovy na Příbramsku. Na svou chvíli slávy si však musel počkat dalších skoro 70 let.

Drhovský poklad | foto: Denisa Havlíčková, Muzeum Dobříš

Takzvaný Drhovský poklad tvoří 21 zlatých a stříbrných mincí z konce třicetileté války. Našel je při orání zemědělec František Novák na poli u obce Drhovy na Příbramsku. Předal ho vedoucímu tehdejšího Okresního vlastivědného muzea, který mince z pokladu roztřídil a zařadil do dosavadní sbírky.

Jenže správci muzejní sbírky se poté měnili. „Sice věděli, že tam mají jakousi sbírku mincí, ale Drhovský poklad se mezi stovkami dalších mincí rozmělnil, takže se považoval za ztracený či rozkradený,“ vysvětluje současný ředitel muzea v Dobříši Jan Michl.

Mince upadly v zapomnění. Poklad opět dal dohromady právě současný ředitel muzea, na zmínku o něm totiž narazil při studiu ve Státním archivu v Příbrami. „Poklad jsem rozeznal z nákresu z nálezové situace depotu i podrobného seznamu nalezených mincí. Podle onoho seznamu se mi pak podařilo Drhovský poklad opětovně sestavit a rekonstruovat,“ uvedl.

Z nálezu a dostupných historických faktů lze usuzovat, že poklad byl do země zakopán na poli zvaném Husova v těsné blízkosti obytné části obce Drhovy v roce 1645, kdy krajem procházela především císařská vojska, která se posléze střetla se Švédy v bitvě u Jankova, tedy pouhých 40 kilometrů od obce Drhovy. „Jelikož poklad už zpětně nikdo nevykopal, jeho majitel pravděpodobně vojenské hemžení roku 1645 nepřežil,“ domnívá se Michl.

Drhovský poklad

Podle něj je záhadou, proč se v pokladu nenacházejí žádné české mince. Buď se jim nedůvěřovalo, nebo si poklad do země podle Michla zakopal jeden z procházejících žoldáků císařské nebo švédské armády.

Nejvzácnější a nejstarší z Drhovského pokladu je zlatá mince osmanského sultána Muráda IV., který vládl v Egyptě v 11. století. V Čechách šlo teprve o druhý nález této konkrétní ražby. Nejmladší mincí nálezu je saský tolar Jana Jiřího I. z roku 1644.

Poklady objevené v Česku v poslední době

V posledních deseti letech byly v ČR objeveny nejméně dva významné poklady z časů minulých.

Objev mincí u Chýště je pokladem století.

Denárový poklad byl označen za kulturní památku.

Výzkum u Jevíčka odhalil přes 7 000 mincí.

Jedna z objevených mincí z 16. a 17. století.

V listopadu 2015 byl u Chýště na Pardubicku nalezen soubor téměř 1700 českých denárů ražených knížetem Boleslavem II. z konce desátého století. Tento tzv. poklad století původně čítal 780 položek, při dohledávkách v létě 2016 našli archeologové další stovky mincí a jejich zlomků. Nálezce za odevzdanou část pokladu, jejíž hodnota je podle znaleckého posudku 23,5 milionu korun, dostal od Pardubického kraje odměnu v mimořádné výši dva miliony korun.

V červenci 2020 pak náhodný nálezce u obce Vysoká u Jevíčka na Svitavsku objevil poklad několika tisíc stříbrných a zlatých mincí ze 17. století. Tento poklad patří k největším svého druhu nejen na Moravě, ale také v České republice. V pokladu bylo 12 zlatých a přes 7000 stříbrných mincí, ale také pozlacený prsten. Ve své době se jednalo o slušný majetek, za který by se dalo pořídit několik desítek krav nebo koní.

2. prosince 2025  8:19,  aktualizováno  8:36

