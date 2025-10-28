Přemnožení divočáci děsí Pražany. Městská část odmění myslivce za odstřel

Autor:
  14:00
Už od léta se obyvatelé Prahy 5 potýkají s přemnoženými divokými prasaty v blízkosti svých příbytků. Tuto spárkatou zvěř vídají lidé denně například na Malvazinkách, Waltrovce, v Košířích, ale také v Prokopském údolí nebo údolí Motolského potoka, dokonce i mezi panelovými domy na Barrandově. Pátá městská část proto požádala myslivce, aby je lovili. Nabídla dokonce finanční motivaci.

Prase divoké je v posledních letech v Česku velké téma. Přemnožilo se a dělá značné škody v zemědělství. | foto: Michal RůžičkaMAFRA

„Od vyhlášení akce jsme na území Prahy 5 odlovili zatím tři kusy, dva v zástavbě v Košířích a jednoho v Řeporyjích,“ konstatoval František Čuba, předseda Obvodního mysliveckého spolku Prahy 5 a 6. Dodal, že na těchto místech loví již dlouho, bez ohledu na motivaci, která je nyní jen něčím navíc.

Paní Zdena pozorovala divočáky v Jinonicích. „Byly to tři bachyně a asi dvacet mladých a minule stál manžel tady v parku tři kroky od prasete velkého jako stodola,“ připodobnila žena, která má stejně jako plno jejích spoluobčanů strach.

Prahu 5 sužují divočáci, pohybují se i u domů. Radnice podnikne rázné kroky

„Od začátku letních prázdnin jsme dostali mnoho podnětů od lidí, že prasata někde zahlédli a že se bojí. Bylo to velmi intenzivní, proto jsme začali situaci řešit,“ potvrdil starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS). Ačkoliv podle jeho slov prasata nikoho nenapadla, vyslechla radnice obavy svých občanů a začátkem října oslovila myslivce.

O šedesát míň nestačí

Aby městská část myslivce motivovala k většímu úsilí při lovu, vyplatí jim nově za každé prase tisíc korun. Kolik černé zvěře v místě žije, nikdo neví, počet prasat se totiž navyšuje několikrát do roka, kdy bachyně porodí až 12 selat. Zvířata navíc nemají v přírodě predátora. Šedesát kusů, které se podle Herolda dosud v Praze 5 ročně střílely, ke snížení stavu divočáků ale nestačí.

„Podpora formou příspěvku je koncipována na rok, pak projekt vyhodnotíme. Na základě toho se rozhodne, bude-li pokračovat,“ dodal starosta.

Problémy s přemnoženými prasaty v Praze

● Přemnožená divoká prasata v Praze 5 se aktuálně nejvíc vyskytují na Malvazinkách, Waltrovce, Na Farkáně, Jinonicích, Košířích, Zličíně.

Lidé je však hlásili také v Troji, na Černém Mostě i v okrajových částech metropole. Loni se s nimi potýkali nejvíce v Praze 6.

● Praha 5 bude v rámci boje proti prasatům vyplácet odměnu za průkazně uloveného divočáka na území městské části – odstřeleného, ale i odchyceného.

● Aktuálně je páté městské části povolen odlov bez omezení počtu, věku či pohlaví.

● V honitbách tuto činnost zajišťují myslivecké spolky, na nehonebních pozemcích v majetku hlavního města příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy (LHMP).

● Jelikož se v obytných zónách ze zákona nesmí střílet, používají se odchytová zařízení, klece.

„Jako návnadu používáme kukuřici a bílé pečivo, což se dlouhodobě osvědčilo jako nejúčinnější způsob, jak divoká prasata do zařízení nalákat,“ popsal Václav Nejman z LHMP.

Do projektu jsou zapojeny také Lesy hl. m. Prahy (LHMP), které loví na nehonebních, tedy osídlených pozemcích města, a Obvodní myslivecký spolek Praha 5 a 6, které mají na starosti odstřel na území honitby.

„Na nehonebních pozemcích v majetku hlavního města je aktuálně povolen odlov prasat bez omezení počtu, věku i pohlaví. Zásahy v hustě obydleném prostředí jsou však z bezpečnostních důvodů komplikované, a proto tam využíváme odchytová zařízení, která jsme aktuálně instalovali a průběžně je monitorujeme,“ přiblížila mluvčí LHMP Petra Fišerová.

Důležité plomby

Zda už byl úspěšný kromě myslivců i některý lovec z LHMP úspěšný, se zatím neví, protože jednotlivé odlovy zaměstnanci nehlásí. I tisícikorunový příspěvek radnice páté městské části zúčastněným organizacím uhradí měsíčně.

„A to vždy po předložení seznamu ulovených kusů, myslivecké plomby z uloveného zvířete, fotky uloveného kusu a kopie vyšetření na trichinellu,“ poukázal Herold. Plomby, které se umísťují na zadní „běh“ uloveného zvířete, jsou důležitým identifikačním údajem, zaručujícím například jeho čistý původ.

„Každý ulovený kus spárkaté zvěře, tedy například divoké prase, srnec, daněk nebo muflon, musí být ihned po ulovení označen nesnímatelnou plombou, která slouží k jednoznačné identifikaci a evidenci zvěře,“ vysvětlil Václav Neuman, vedoucí střediska Ekologická výchova LHMP.

„Jsou blíž, než si myslíme“

Paní Zdena popsala své setkání s divočákem také u Plzeňské ulice, kde prasata pokousala její psy. V lese u Sv. Jana pod Skalou jí psa dokonce divoká prasata roztrhala. „Jakmile divočák začne klapat zubama, je zle. Sedí v křoví a jsou blíž, než si myslíme,“ upozornila.

Její slova o blízkosti divokých prasat potvrdil také chovatel Michal Staněk z Davle, který je z myslivecké rodiny a sám má zkušenost právě s chovem divočáka. Lidé se však podle něj prasat bát nemusí.

„Divočáka, pokud není zraněn, není důvod se bát, dokonce ani z bachyně není důvod panikařit. Lidé uvidí selátko a už by skákali do vody, lezli na strom. Bachyně brání selata, a pokud pojme podezření, že hrozí nebezpečí, tak se proti člověku dokáže rozeběhnout. Pokud však dotyčný zůstane stát, pět metrů před ním se bachyně zastaví. Snaží se zahnat, ne útočit. Stalo se mi to několikrát, je to jejich běžné chování,“ popsal Staněk. Při setkání s černou zvěří radí nebát se a nedělat hluk.

Musí se začít lovit bachyně, říká studie. Zvýšené odstřely jinak nepomůžou

„V lese při houbaření běžně chodíme kolem nich, ale divočák se ani nehne. Je schovaný klidně ve dvou malých smrčcích, to mu stačí. Stojí tam nebo leží a kouká, on o nás ví, sluch má perfektní a čich také. Přestože ví, že jsme jeho úhlavní nepřítel, nechá houbaře projít, nezaútočí,“ podotkl chovatel.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála

Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most byl dočasně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovaly...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

Přemnožení divočáci děsí Pražany. Městská část odmění myslivce za odstřel

Už od léta se obyvatelé Prahy 5 potýkají s přemnoženými divokými prasaty v blízkosti svých příbytků. Tuto spárkatou zvěř vídají lidé denně například na Malvazinkách, Waltrovce, v Košířích, ale také v...

28. října 2025

Při srážce u Slaného se zranili nezletilí, auta havarovala také na Mělnicku

Středočeské záchranné složky vyjížděly v úterý dopoledne ke dvěma dopravním nehodám. U Tuřan na Kladensku se srazila tři vozidla. Lehce se zranili čtyři lidé, z toho dva nezletilí. Zraněné si...

28. října 2025  13:24

V ohnivém pekle zamřížovaného objektu na Florenci zemřelo před 15 lety devět lidí

Před patnácti lety hasiči zasahovali u jednoho z nejtragičtějších požárů v historii samostatné České republiky. Při požáru opuštěného domu na pražské Florenci tehdy zemřelo devět lidí, hasiči...

28. října 2025  7:46

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...

27. října 2025  14:12,  aktualizováno  17:55

Lidé se nemohli dostat z večerky, tak mladík prokopl sklo ve dveřích

Prokopnutými dveřmi vyvrcholil o víkendu konflikt v jedné z večerek v Praze 4. Devatenáctiletý mladík po činu uprchl, díky svědkovi a pouličním kamerám ho však strážníci brzy dostihli.

27. října 2025  16:10

Dodávka se po srážce s tramvají převrátila na bok. Jeden zraněný

Zranění řidiče si vyžádala dnešní srážka dodávky s tramvají v Praze 5. Automobil se při nehodě převrátil na bok a zůstal v křižovatce ležet, což v místě uzavřelo na několik hodin provoz.

27. října 2025  15:44

Sudí správně odvolal penaltu proti Slavii. Nechyboval ani při zákroku Mosese

Slávista Moses bez osobního trestu? Správně. Odvolaná penalta po pádu olomouckého Šípa? Rovněž správně. Při obou situacích, které v nedělním ligovém utkání Slavie v Olomouci přinesly kupu emocí,...

27. října 2025  13:49

Lokomotiva na jihu Čech projela návěstidlo, cestující uvázli v zastaveném rychlíku

Provoz na železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic stál od pondělních 10 do 12 hodin. Příčinou byla nedovolená jízda vlaku v Dobřejovicích na Budějovicku, řekl mluvčí Správy železnic pro...

27. října 2025  11:27,  aktualizováno  12:46

Na řešení situace v Zoo Praha náměstkyně najala firmu, která nemohla podnikat

Pražští politici a milovníci zvířat netrpělivě vyhlížejí, kdo stane v čele Zoo Praha. Gesční náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) mezitím vybrala firmu, která měla řešit toxické pracovní...

27. října 2025  12:24

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

27. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tragické následky hromadné nehody na D1. V nemocnici zemřelo dítě

Na následky vážného zranění při nedělní dopravní nehodě na D1 nedaleko Všechrom u Prahy zemřelo v nemocnici nezletilé dítě. V pondělí to uvedla pro ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

27. října 2025  8:33

V Černošicích srazil vlak člověka, hlavní trať od Plzně do Prahy byla neprůjezdná

V Černošicích u Prahy v neděli odpoledne srazil nákladní vlak muže na kolejích. Utrpěl zranění, jimž na místě podlehl. Okolnosti nehody policisté vyšetřují, provoz na trati byl dočasně zastaven....

26. října 2025  16:23,  aktualizováno  18:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.