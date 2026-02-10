Dívku srazila při přebíhání silnice tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

  16:20
Zhruba dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když přebíhala silnici. Neutrpěla vážnější zranění. Záchranáři ji na místě ošetřili, ale jelikož si událost vůbec nepamatovala, odvezli ji raději do nemocnice.
Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky, která vběhla pod tramvaj. Vyšetření na místě neodhalilo žádná vážná zranění.(10. února 2026) | foto: čtenář iDNES.cz

Dívka si kromě výpadku paměti stěžovala také na bolest nohy. I proto skončila podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse v péči lékařů.

Policisté a záchranáři zasahovali u případu holčičky, která vběhla pod tramvaj. Vyšetření na místě neodhalilo žádná vážná zranění.(10. února 2026)

„Holčičku zhruba ve věku dvanácti let jsme na místě vyšetřili a pro možné podezření na úraz hlavy byla následně transportována do traumacentra,“ uvedl pro iDNES.cz Kirs.

Na místo byli povoláni také pražští hasiči kvůli možnému vyproštění zespodu tramvaje, nakonec však jejich zásah nebyl potřeba, uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Po dobu zásahu, který trval zhruba 45 minut, byly tramvajové linky 12 a 31 na trase Balabenka – Vysočanská – Starý Hloubětín vedeny obousměrně po odklonové trase přes zastávku Nádraží Libeň.

Nechceme čekat na další tragédii. Nebezpečný úsek u smíchovského nádraží dozná změn
Dívku srazila při přebíhání silnice tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

