Divadlo na Vinohradech získá při rozsáhlé opravě moderní jeviště i výtah

„Zvenku zůstane budova naprosto stejná a divák nic nepozná ani při představení. Budova potřebuje kompletně vyměnit vedení tepla i elektřiny. Vzduchotechnika dnes už navíc neodpovídá současným normám,“ vypočítává jen některé vady budovy ředitel divadla Tomáš Töpfer.

Divadlo má alespoň „relativně novou“ kotelnu, která prošla obnovou v 90. letech a je plně funkční. Nově v divadle přibude také výtah. „Teď máme pouze dvě bezbariérová místa, ale s výtahem se budou moci vozíčkáři dostat i na balkony a do lóží,“ podotýká Töpfer.

Vše naráz

V minulosti bylo v plánu rozdělit projekt na opravu budovy a obnovu technologického zázemí. Náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) ale bude během jara navrhovat na pražské radě rekonstrukci jako celek.

„Udělat jen část a pak nechat na další politické reprezentaci, aby pokračovala, je nesmysl,“ míní Pospíšil. Töpfer dodává, že rozdělení oprav by ani pro provoz divadla nebylo praktické.

Pro vinohradské divadlo tak nebude rekonstrukce znamenat jen nutné opravy, ale také znatelný technologický posun do 21. století a nápravu některých nedostatků, které divadelníkům významně ztěžují jejich práci.

„Chybí nám sklad kulis, které se musí vozit z výrobny v Orionce a zase se tam potom odvážejí zpátky. Až bude po rekonstrukci, tak se přes kolejničky budou na jeviště moct kulisy vozit přímo z nového skladu,“ říká Töpfer. „Momentálně musíme žádat každý rok o výjimku, aby mohl kamion jezdit centrem, kam běžně nesmí,“ dodává.

Svůj účel už neplní kdysi velmi praktické jeviště. Je složené z 25 samostatných částí, které šlo původně na různých místech zvedat pomocí pístů poháněných elektromotorem v podzemí divadla. Díky tomu bylo možné upravovat jeviště pro potřebu konkrétního představení, například zbudovat schody.

Zařízení navržené slavným vynálezcem Františkem Křižíkem v roce 1927 ale před pěti lety definitivně dosloužilo. Jednotlivé části jeviště jsou proto nyní spojené dohromady a jakékoliv úpravy scény musejí kulisáci stavět vlastnoručně. Stejně tak je manuální také provaziště, se kterým se vytahují kulisy na jeviště. „Po rekonstrukci bude kulisy na jeviště posílat počítač,“ těší se Töpfer.

Velkým přínosem rekonstrukce bude také nová zkušebna, kterou teď divadlo postrádá. Vzniknout má tři poschodí pod parkovištěm umístěným za budovou. To zůstane zachované, pouze zde přibude zeleň a světlíky.

„Moje původní myšlenka byla, že by v místě parkoviště vznikla dvě patra vysoká skleněná doplňovací budova. Studenti z ČVUT v rámci bakalářské práce dokonce udělali krásný návrh. Záhy jsem od toho ale upustil, jelikož by to dozajista vyvolalo odpor,“ vysvětluje Töpfer

Už stačí jen peníze

Sám ředitel Divadla na Vinohradech strávil posledních šest let získáváním všemožných razítek, pořizováním dokumentace a realizací různých průzkumů. Vše je nyní zcela připravené na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, včetně i například dokumentace k přeložení sítí v místech budoucí zkušebny.

Poslední souhlas divadlo potřebuje od politiků. „Během jara musí padnout politické rozhodnutí, že do toho jdeme,“ sděluje Pospíšil.

Výběrové řízení by pak mělo trvat zhruba tři čtvrtě roku, pokud se v něm nikdo neodvolá. Začít stavět by se tedy mohlo o prázdninách 2024. Samotná stavba by pak měla zabrat asi dva a půl roku.

„V ideálním případě by mohlo být hotovo v roce 2027, tedy ke 120. výročí vzniku divadla,“ přeje si Töpfer. Zajištěná je už i náhradní scéna, kam se divadelníci z vinohradského divadla v mezičase uchýlí. Částečně najdou azyl v Kongresovém centru a také ve Státní opeře.

Město podle Pospíšila ještě zkusí vyjednat spolufinancování od ministerstva kultury. Rekonstrukce ale nebude na tyto prostředky vázaná a v případě politické shody se uskuteční i bez státních peněz. Podle slov náměstka pro kulturu není nikdo ze současné koalice důrazně proti.