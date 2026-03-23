Tvoří ji firmy Geosan Group a Avers. Vinohradské divadlo je příspěvkovou organizací hlavního města. „Divadlo na Vinohradech bylo postaveno v roce 1907 a od té doby neprošlo žádnou zásadní rekonstrukcí. Nyní se nachází v havarijním stavu a například divadelní technologii již není možné využívat,“ stojí v důvodové zprávě schváleného materiálu.
|
Libo kostým po Satoranském či Jiráskové? Divadlo na Vinohradech rozdávalo fundus
Součástí zakázky je oprava budovy včetně fasády a vnitřní výzdoby, výměna elektroinstalací a renovace sociálních zařízení. Součástí projektu je také vybudování nové scény pro 150 až 200 diváků včetně nového zázemí v podzemí pod volným prostranstvím v Římské ulici. V letošním roce město plánuje za rekonstrukci utratit 245 milionů korun včetně DPH.
Po dobu oprav bude hrát soubor v náhradních prostorách v sále bývalého kina Květen v nedalekém Radiopaláci. Mluvčí divadla Zuzana Paulusová v prosinci ČTK řekla, že divadlo bude hrát ve své budově na náměstí Míru až do konce této divadelní sezony - tedy do června 2026.
Bývalý radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) loni na jaře uvedl, že rekonstrukci bývalého kina Květen na divadlo provede vlastník objektu, město mu pak bude platit nájem.
Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907 a prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva. Vinohradské divadlo je největší čistě činoherní scénou v ČR.