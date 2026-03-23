Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

  12:03
Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21 miliardy korun. Jde o částky bez DPH. O zadání zakázky v pondělí rozhodli pražští radní, další krok je na zastupitelstvu. Do tendru se přihlásily čtyři společnosti, GG AVERS Divadlo nabídla nejnižší cenu.
Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je ale například i zařízení pro manipulaci s jevištěm. Ředitel divadla Tomáš Töpfer připravoval obnovu posledních šest let. (4. dubna 2023)

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...
Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...
Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...
Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...
Tvoří ji firmy Geosan Group a Avers. Vinohradské divadlo je příspěvkovou organizací hlavního města. „Divadlo na Vinohradech bylo postaveno v roce 1907 a od té doby neprošlo žádnou zásadní rekonstrukcí. Nyní se nachází v havarijním stavu a například divadelní technologii již není možné využívat,“ stojí v důvodové zprávě schváleného materiálu.

Libo kostým po Satoranském či Jiráskové? Divadlo na Vinohradech rozdávalo fundus

Součástí zakázky je oprava budovy včetně fasády a vnitřní výzdoby, výměna elektroinstalací a renovace sociálních zařízení. Součástí projektu je také vybudování nové scény pro 150 až 200 diváků včetně nového zázemí v podzemí pod volným prostranstvím v Římské ulici. V letošním roce město plánuje za rekonstrukci utratit 245 milionů korun včetně DPH.

Po dobu oprav bude hrát soubor v náhradních prostorách v sále bývalého kina Květen v nedalekém Radiopaláci. Mluvčí divadla Zuzana Paulusová v prosinci ČTK řekla, že divadlo bude hrát ve své budově na náměstí Míru až do konce této divadelní sezony - tedy do června 2026.

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je ale například i zařízení pro manipulaci s jevištěm. Ředitel divadla Tomáš Töpfer připravoval obnovu posledních šest let. (4. dubna 2023)
Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je ale například i zařízení pro manipulaci s jevištěm. Ředitel divadla Tomáš Töpfer připravoval obnovu posledních šest let. (4. dubna 2023)
Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je ale například i zařízení pro manipulaci s jevištěm. Ředitel divadla Tomáš Töpfer připravoval obnovu posledních šest let. (4. dubna 2023)
Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je ale například i zařízení pro manipulaci s jevištěm. Ředitel divadla Tomáš Töpfer připravoval obnovu posledních šest let. (4. dubna 2023)
27 fotografií

Bývalý radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) loni na jaře uvedl, že rekonstrukci bývalého kina Květen na divadlo provede vlastník objektu, město mu pak bude platit nájem.

Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907 a prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva. Vinohradské divadlo je největší čistě činoherní scénou v ČR.

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v...

Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21...

23. března 2026  12:03

Byla to jen formalita. Dvorecký most dostal definitivní razítko na svůj název

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Potvrzeno. Nový pražský most přes Vltavu dostal oficiálně název Dvorecký. Pojmenování spojnice mezi Prahou 4 a 5 definitivně stvrdili radní. Most se otevře v půlce dubna.

23. března 2026  10:43

Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stojí

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

V Křinci na Nymbursku se v pondělí ráno srazil osobní a manipulační vlak. Soupravy nevykolejily a při kolizi se nikdo nezranil. Událost vyšetřuje Drážní inspekce (DI), na místě je nyní několik...

23. března 2026  8:47,  aktualizováno  10:42

Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejisté zdánlivě na dosah ruky, fanoušci na tribunách namačkaní vedle sebe. Ale že by jim to snad vadilo? Ani v nejmenším. Návrat do Sportovní haly ve spoustě z nich probudil závan nostalgie. Vždyť...

23. března 2026  8:36

Takto postupuje stavba tramvajové trati u muzea: cestující už brzy využijí dvě novinky

Stavba tramvajové tratě na Václavském náměstí (stav březen 2026)

Pokračuje stavba tramvajové trati na Václavském náměstí. Otevřená bude příští rok, cestující ale už brzy využijí dvě novinky. Podívejte se na aktuální fotky ze stavby.

23. března 2026  6:27

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

22. března 2026  21:37

Nymburk v české lize prohrál potřetí za sebou, tentokrát v Ústí nad Labem

Martin Kříž z Nymburka se dere pod ústecký koš, brání ho David Žikla.

Nymburští basketbalisté se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži dál trápí. V dohrávce 9. kola nadstavbové skupiny A1 podlehli na hřišti Ústí nad Labem 88:96 a utrpěli už třetí...

22. března 2026  21:32

Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý

ilustrační snímek

Nehoda dvou osobních aut v neděli dopoledne u Bystřice na Benešovsku zablokovala silnici I/3, tedy hlavní tah z Prahy na Tábor asi na dvě hodiny. Vyžádala si pět zraněných. Jeden z řidičů nadýchal...

22. března 2026  11:44,  aktualizováno  13:03

U Třebonic přibudou nové mosty. Silničáři upraví křížení Pražského okruhu s D5

Pražský okruh (ilustrační snímek)

Ideálně konec stání v zácpách a klidný průjezd k Rozvadovské spojce, na letiště, a třeba i k obchodnímu centru Zličín. Takovou úlevu by měla přinést úprava křížení Pražského okruhu a dálnice D5 u...

22. března 2026

Noční Prahou se proháněla upravená vozidla. Policisté řeší 20 přestupků

Na Nuselském mostě havarovalo auto a převrátilo se na střechu. (24. března 2025)

V sobotu ve večerních hodinách se v Praze uskutečnil sraz zhruba čtyř set upravených vozidel. Policisté během této akce rozdali pokuty ve výši přesahující 20 tisíc korun a zadrželi dva řidičské...

22. března 2026  12:56

Střet se stromem na Kolínsku nepřežil jeden člověk. Řidiče transportoval vrtulník

Osobní automobil po střetu se stromem u Krupé na Kolínsku. (22. března 2026)

U obce Krupá došlo v neděli před čtvrt na sedm k tragické havárii, kdy řidič osobního automobilu vyjel ze silnice a havaroval do stromu. Řidiče se středně těžkými zraněními převezli letecky do...

22. března 2026  10:33

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chtěla žena skočit z mostu

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...

21. března 2026  16:51,  aktualizováno  22. 3. 7:55

