Na Rakovnicku udeřil blesk v blízkosti dětí, jedno bylo v bezvědomí

17:11

Středočeští záchranáři přivolali v úterý odpoledne vrtulník do obce Jesenice, kde udeřil blesk do země v místním kempu. Podle svědků bylo v blízkosti několik nezletilých dětí, jedno krátce upadlo do bezvědomí.