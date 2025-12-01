Na sociální síti se anonymní uživatel nedávno dotázal, jestli je ve školkách v Praze 6 běžné, že jsou děti posílané na hanbu. Jeho dítě údajně stojí v koutě i 20 minut, a to i za drobný prohřešek, jako je hlasité mluvení či běhání.
„Myslel jsem, že podobné metody se už dávno nepoužívají,“ podivuje se pisatel. V diskuzi pod jeho příspěvkem místní obyvatelé vyzývají, aby věc prověřila radnice Prahy 6. Úředníkům z odboru školství se však nic podobného potvrdit nepovedlo.
Tresty pro trest vytvářejí frustraci. Dítě se nenaučí chápat své chování, jen se snaží vyhnout sankci.