Dej mi ještě napít, žádala opilá útěkářka po strážnících. Divili se, kolik jí je let

  16:37
Hned třikrát v průběhu pěti dnů utekla v Praze z dětského domova třináctiletá dívka. Hlídka městské policie ji našla ve středu pozdě večer na Andělu s rozpitou lahví vodky, kterou jí podle ní koupil neznámý muž. Sotva se držela na nohou. Strážníci museli zavolat záchrannou službu, jelikož dívka nadýchala 1,3 promile.

Strážníci si dívky všimli v pěší zóně na Andělu v Praze 5 před supermarketem Albert. Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové teenagerka popíjela z lahve vodky ve společnosti dalších dvou lidí - staršího muže a ženy.

„Dobrý večer, slečno, tady se asi nesmí pít, ne?!“ řekl dívce jeden ze strážníků a zprvu nevěřil, když dívka řekla, že je jí teprve třináct let. Slečně s kolegy zabavil jak alkohol, tak cigaretu, kterou držela.

Dívka se poté šeptem přiznala, že utekla z dětského domova.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Hlídka se snažila zjistit další informace, jenže dívka zprvu odmítala spolupracovat. Nechtěla prozradit jméno nebo kdo jí lahev alkoholu koupil. „To nemůžu říct,“ vzpírala se dívka a chtěla ještě dál pít.

„Později uvedla, že jí alkohol koupil neznámý muž, který se v té době pohyboval na pěší zóně,“ uvedla Seifertová s tím, že onoho muže se strážníkům již nepodařilo dohledat.

„Je to tu peklo.“ Dva dny s narkomany na Andělu, drogovém epicentru Česka

Dívka, která se podle svých slov léčí se srdcem, nadýchala 1,33 promile alkoholu, dělalo se jí špatně a sotva stála na nohou. Vzhledem k jejímu stavu proto strážníci přivolali záchrannou službu.

Přesto ji veselá nálada neopouštěla. Nejprve si smála kolemjdoucímu, který uklouzl na zledovatělém sněhu, a pak na něj křikla, ať si zásah strážníků natočí.

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Šéf Nemocnice Na Františku Erhart rezignoval, zaměstnanci ho viní z bossingu

Slavnostní otevření nové zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku. Na snímku...

Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart rezignuje na funkci kvůli obviněním, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Oznámil to na pátečním jednání radních Prahy 1. Redakci...

