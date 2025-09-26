Sociální sítě a krátká videa působí dětem psychické problémy. Hlavně dívkám

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Jana Sobíšková
  20:00
Více než polovina dětí v hlavním městě tráví na sociálních sítích a sledováním krátkých videí tolik času, že to u nich působí psychické problémy. Týká se to žáků a žákyň druhého stupně základních škol, především ale dívek. Vyplývá to z průzkumu mezi 10 tisíci dětmi v metropoli. Někteří, asi 13 procent, si dokonce z této kratochvíle vypěstovali závislost a nedaří se jim čas strávený na mobilu zkrátit.

Vedle potíží s digitálními technologiemi se žáci druhého stupně dlouhodobě potýkají také s užíváním návykových látek. Přes 58 procent z dotazovaných dětí alespoň jednou pilo alkohol, necelých 10 procent uvedlo, že pije pravidelně.

Ke kouření marihuany či elektronických cigaret a pití energetických nápojů získává na oblibě nově také užívání kratomu. S touto drogou má zkušenosti čím dál víc dětí.

Volala patnáctiletá studentka, že se předávkovala léky. Během rozhovoru pracovníci linky ověřili, že dávka těchto léků by mohla být život ohrožující.

Markéta NovákováZahrada pro duši

Vstoupit do diskuse

