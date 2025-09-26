Vedle potíží s digitálními technologiemi se žáci druhého stupně dlouhodobě potýkají také s užíváním návykových látek. Přes 58 procent z dotazovaných dětí alespoň jednou pilo alkohol, necelých 10 procent uvedlo, že pije pravidelně.
Ke kouření marihuany či elektronických cigaret a pití energetických nápojů získává na oblibě nově také užívání kratomu. S touto drogou má zkušenosti čím dál víc dětí.
Volala patnáctiletá studentka, že se předávkovala léky. Během rozhovoru pracovníci linky ověřili, že dávka těchto léků by mohla být život ohrožující.