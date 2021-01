12:00

V základním školství se našla, i když do ZŠ Řeporyje nejprve nastoupila jenom jako zástup na částečný úvazek. Předtím 25 let působila v oblasti vědy. Ani za současné náročné situace by ředitelka Lenka Weignerová práci neměnila, přestože během aktuálního školního roku mají už patnáctou verzi školního rozvrhu.