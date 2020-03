Hlávkův most se nemusí bourat celý, stačí jen část, ukázala diagnostika

11:43 , aktualizováno 11:43

Základy, pilíře a nosné oblouky historických částí pražského Hlávkova mostu jsou v pořádku. Nutné je zbourat jen konstrukci u Vltavské, která je ve špatném stavu. Vyplynulo to z odborné diagnostiky Kloknerova ústavu ČVUT. Praha nyní připravuje projekt rekonstrukce mostu, hotov by měl být do dvou let.