„Už takhle jsou ceny šílené a dá se předpokládat, že developer náklady promítne právě do konečné ceny, i když to nepřizná,“ myslí si IT specialista Milan Filip z Mělnicka, který zatím bydlí u rodičů, ale rád by si výhledově pořídil nové bydlení ve městě. „Chtěl bych právě něco nového, abych se o to alespoň pár let nemusel starat, a s cenami nových bytů bude každá koruna znát,“ přemýšlí.

Až po zaplacení dostanou povolení k napojení na kanalizaci a čistírnu odpadních vod.