Dětská psychiatrie má mnoho slabin. Jen straší děti Bohnicemi, říká primář

Jak si vysvětlujete ohromný nárůst duševních potíží u dětí?

Týká se to posledních dvou let a nejvíc dívek ve věku 14 až 24 let. Roli hraje evidentně více faktorů. Izolovanost v rámci covidu na ně výrazně dopadla. Dospělý může rebelovat, demonstrovat, ale dítě nemůže. To okamžitě někdo klepne po prstech.

Co to období s dětmi udělalo?

Na to jsou přesné studie, že pokud dítě mezi 6. a 16. rokem zavřete a řeknete nesmíš, nedělej, zůstaň a ještě ho přesycujete informacemi, počítačem a sociálními sítěmi, přijde úzkost.